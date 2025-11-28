Narcotráfico en la frontera: incautan más de una tonelada de marihuana a orillas del lago

El decomiso de la droga representa un importante golpe a los traficantes de la frontera. El operativo estuvo a cargo de la Policía Civil y de la Policía Militar del país vecino. La marihuana estaba dentro de un vehículo que fue abandonado a orillas del lago Itaipú, en la ciudad de Santa Helena.

El decomiso se produjo en la mañana de ayer, alrededor de las 9:30, cuando equipos que realizaban monitoreos en la región fronteriza identificaron una movilización sospechosa de una embarcación en la orilla del lago Itaipú. Las patrullas se desplazaron hasta el punto indicado para la verificación.

Al acceder a un sendero que llevaba a la orilla del lago, los agentes localizaron un vehículo Palio Weekend abandonado, ya cargado con decenas de fardos de marihuana prensada.

El conductor había huido antes de la llegada de los equipos. Se realizaron búsquedas en el monte cercano al automóvil, pero no se encontró a ningún sospechoso.

El vehículo y toda la droga fueron incautados y trasladados a la base de la Policía Federal en Foz de Iguazú para los procedimientos legales. En el pesaje oficial, la carga totalizó 1.026,3 kilos de marihuana.