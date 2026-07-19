Paso Bravo: narcotráfico arrasa con el parque nacional para cultivar marihuana y crear pistas clandestinas

El avance del narcotráfico en el Parque Nacional Paso Bravo quedó en evidencia en un informe emitido en la mañana de hoy, por voceros del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. La mecionada oficina confirma que agentes de la oficina regional de Concepción efectuaron una incursión en un sector de la reserva natural.

En el lugar, los antidrogas detectaron plantaciones de marihuana y uno de los campamentos utilizados por los narcos para el procesamiento de la hierba.

Lea más: Destruyen más de 40 toneladas de marihuana en el Parque Nacional Paso Bravo

Debajo de la carpa había tres enormes prensas hidráulicas, 90 panes de la droga ya prensada, 50 bolsas de la droga ya cosechada y los elementos utilizados para sobrevivir en el lugar.

Alertaron sobre procedimiento contra el narcotáfico

Aparentemente, los que estaban trabajando en el lugar fueron alertados minutos antes de la llegada de los uniformados, ya que hasta la comida dejaron en el fuego, según dijo de uno de los agentes que participaron del operativo.

Lea más: Video: destruyen pistas clandestinas en el Parque Nacional Paso Bravo

Todos los datos recogidos de la zona fueron puestos a conocimiento del fiscal Arnaldo Arguello, quien participó del procedimiento. Las evidencias incautadas fueron llevadas a la base de la oficina regional en la ciudad de Concepción, donde quedaron bajo segura custodia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Traficantes de cocaína también operan en el Parque Paso Bravo

Trabajos de investigación y observación efectuados desde helicópteros y últimamente con drones confirmaron que la reserva natural sufre ataques constantes de los narcotraficantes.

Estos echan los árboles y venden los rollos a los aserraderos clandestinos también instalados en las cercanías o en el peor de los casos les prenden fuego, luego usan la tierra para grandes extensiones de cultivos de marihuana.

Lea más: Destruyen pista clandestina ubicada en parque nacional Paso Bravo

En los últimos años los organismos de seguridad también detectaron más de 20 pistas clandestinas en la misma área, que son utilizados por las organizaciones criminales para bajar toneladas de cocaína proveniente de Bolivia. Para este acarreo usan pequeñas avionetas monomotores.

En una operación reciente efectuadas por las fuerzas públicas, 15 de estas pistas fueron destruidas con explosivos. Sin embargo, los lugareños siguen denunciando la constante presencia de pequeñas aeronaves a la zona, según señalaron las fuentes.

.