Destruyen más de 40 toneladas de marihuana en el Parque Nacional Paso Bravo

La Senad informó sobre la eliminación de 3 parcelas con 13 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados, de los cuales 39 toneladas se encontraban en estado natural, además de 120 bolsas de marihuana picada destruidas, que pesaron en total 2.400 kg.

Dentro de la reserva natural también se encontraron 6 campamentos precarios que fueron totalmente desmantelados.

De acuerdo al reporte, se destruyeron un total 41,4 toneladas de marihuana.

Mediante trabajos de inteligencia que se desarrollaron en la zona se pudo ubicar el lugar exacto donde estaban los cultivos.

Patrullas integradas por agentes de la Senad y del CODI llegaron al sitio donde se procedió al corte de los cultivos y la eliminación de las otras evidencias.

También participaron del procedimiento funcionarios del Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Millonaria pérdida

La marihuana, en el mercado brasileño, se comercializa a 150 dólares por kilo, con eso se estima que la pérdida para los narcotraficantes es de 6,2 millones de dólares.