Destruyen más de 40 toneladas de marihuana en el Parque Nacional Paso Bravo

Un total de 41,4 toneladas de marihuana fueron destruidas en la operación antidrogas denominada CUT - Fase V. Fue mediante el despliegue de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) dentro del Parque Nacional Paso Bravo, ubicado en el departamento de Concepción. Se estima que la pérdida para los narcotraficantes es de 6,2 millones de dólares.

Por Aldo Rojas
03 de septiembre de 2025 - 08:38
Personal táctico del CODI en la zona donde se ubicaron los cultivos de marihuana. (Foto gentileza).

La Senad informó sobre la eliminación de 3 parcelas con 13 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados, de los cuales 39 toneladas se encontraban en estado natural, además de 120 bolsas de marihuana picada destruidas, que pesaron en total 2.400 kg.

Dentro de la reserva natural también se encontraron 6 campamentos precarios que fueron totalmente desmantelados.

De acuerdo al reporte, se destruyeron un total 41,4 toneladas de marihuana.

Mediante trabajos de inteligencia que se desarrollaron en la zona se pudo ubicar el lugar exacto donde estaban los cultivos.

Patrullas integradas por agentes de la Senad y del CODI llegaron al sitio donde se procedió al corte de los cultivos y la eliminación de las otras evidencias.

Un agente de la Senad destruye parte de las evidencias encontradas en la reserva natural. (Foto gentileza).

También participaron del procedimiento funcionarios del Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Millonaria pérdida

La marihuana, en el mercado brasileño, se comercializa a 150 dólares por kilo, con eso se estima que la pérdida para los narcotraficantes es de 6,2 millones de dólares.

