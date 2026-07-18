Video: grave accidente en Fernando de la Mora dejó a un motociclista en estado crítico

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Fernando de la Mora, dejó a dos motociclistas heridos, uno de ellos en estado crítico, luego de que un conductor intentara cruzar la calzada por un paseo peatonal. Un tercer motociclista también estuvo involucrado en el percance, pero abandonó el lugar antes de la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:15 del miércoles sobre Mariscal López casi India, en la zona norte de Fernando de la Mora. Las dos motocicletas involucradas fueron incautadas por disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar al conductor que se dio a la fuga.

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Maniobra imprudente provocó el accidente

De acuerdo con el informe de la Comisaría Segunda Central y las declaraciones del suboficial Diego Mendoza, el conductor de una motocicleta Taiga había realizado compras en una farmacia ubicada frente al lugar del accidente.

Posteriormente, abordó su biciclo y, en lugar de utilizar un retorno habilitado, cruzó la avenida Mariscal López por un paseo peatonal con la intención de reincorporarse hacia San Lorenzo.

Según el uniformado, el motociclista no advirtió la circulación de otra motocicleta que transitaba por la avenida, produciéndose un impacto casi frontal que hizo caer a ambos conductores sobre el pavimento.

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Un tercer motociclista atropelló a uno de los heridos y escapó

Tras la primera colisión, una tercera motocicleta que circulaba en la misma dirección no logró evitar a una de las personas que había quedado tendida sobre el asfalto y también la impactó.

Sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y abandonó el lugar, por lo que ahora es buscado por las autoridades.

Imágenes de cámaras de seguridad de un local comercial cercano permitieron confirmar la participación de este tercer biciclo, cuyo conductor aún no fue identificado.

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Uno de los heridos permanece internado en estado crítico

Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los lesionados al Hospital del Trauma.

El conductor de la motocicleta Taiga, identificado como Edelso Victoria Burgos, de 63 años y nacionalidad cubana, ingresó en estado crítico. Horas después, la Policía informó que permanecía intubado y con pronóstico reservado.

El otro involucrado es Óscar Marcelo Moisés Galeano Ramírez, de 19 años, quien también sufrió lesiones y fue derivado al mismo centro asistencial.

Fiscalía ordenó incautar los biciclos

La agente fiscal de turno, Jessica Verocay, dispuso la incautación de las dos motocicletas involucradas y la intervención de personal de Criminalística para esclarecer las circunstancias del accidente.

Los vehículos fueron trasladados hasta la sede de la Comisaría Segunda Central, mientras prosiguen las diligencias para identificar al motociclista que huyó y determinar con precisión las responsabilidades en el hecho.