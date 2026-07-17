Epidemia sobre dos ruedas: lo que reveló la audiencia en diputados sobre accidentes

Para intentar frenar la alarmante cifra de decesos sobre dos ruedas, el Congreso fue escenario del lanzamiento de la campaña “Volver a casa: cero muertes evitables”. La iniciativa busca combatir la siniestralidad en motocicletas en Paraguay y desnudó nuevas y complejas problemáticas que agravan la crisis en las rutas

La audiencia pública impulsada por la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y acompañada por su colega Raúl Benítez (Independiente) y la senadora Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana) reunió tanto a autoridades sanitarias y de control de tránsito como a asociaciones civiles y de víctimas de accidentes viales.

Se suele decir que los números son fríos, pero en este caso reflejaron con crudeza lo que constituye un problema que es una de las principales causas de muertes evitables en el país, y que tiene como dramas vinculados casos de amputaciones e invalidez, así como el quiebre de las familias.

El director del Hospital de Traumas, Juan Manuel Fernández Valdovinos, principal hospital de referencia para casos de accidentes de tránsito, remarcó que las cifran confirman que los accidentes en motocicleta siguen siendo los principales casos de asistencia (sin contar los que mueren antes de llegar).

El perfil de las víctimas: Jóvenes en edad productiva y sin casco

Solo el año pasado, de los 11.550 casos vinculados a accidentes de tránsito, 9.134 involucraron a motociclistas, es decir, el 79,1%. Lo peor es que el patrón se repite al menos desde 2020, según las cifras expuestas.

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Otra realidad que revelan los datos es que el 47% de los accidentes involucran a motociclistas sin casco y en otros 11% no se especificó si lo llevaban o no. Esto aumenta considerablemente la posibilidad de muertes.

También, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes involucrados en percances viales los sufren estando en motocicletas.

Además, en todos los casos, al ser lesiones severas como traumatismo de cráneo, requieren asistencia médica compleja, lo que implica un enorme gasto para el Estado y las familias, ya que también provoca una “generación de lisiados” en personas en la etapa más productiva de su vida, entre los 20 a 35 años.

A nivel presupuestario, sostuvo que para más de 9.000 cirugías al año, no alcanza, fundamentalmente en insumos y medicamentos, ya que a nivel personal sí están bien cubiertos.

A criterio de Fernández Valdovinos, las leyes no son un problema, sino la falta de cumplimiento de ellas y lamentó que las campañas de concientización no están dando resultado.

Los nuevos datos de accidentes y problemas que se suman

Por su parte, la especialista en medicina de emergencias y desastres y asesora del Programa Nacional de Control de lesiones de causas externas del Ministerio de Salud, Karina Rivarola, expuso datos a nivel país igualmente alarmantes.

A nivel regional (hasta 2019), Paraguay se encuentra en el “top ten”, en el sexto lugar de países con más muertes por accidentes de tránsito entre una veintena de países.

El numero concreto es que nuestro país registra 4 muertes diarias por accidentes viales, que es una de las principales causas de muertes evitables entre hombres y mujeres, y muy por encima de casos de homicidio, autoeliminación y otras causas.

Rivarola remarcó que los números también confirma que las muertes se dan por lejos principalmente en los que manejan motocicletas, una tendencia que va en constante ascenso, según sus registros que van de 2000 a 2015.

También reconoció que uno de de los aspecto que inciden en accidentes mencionó también el estado de las rutas y caminos, y por otra parte, cuestiones sociales como la imprudencia o de conductores alcoholizados (8% de los casos de accidentes).

El caso César Kriskovich y el nuevo peligro para los peatones

Sin embargo, destacó un fenómeno en auge que están empezando a analizar, que es el arrollamiento de peatones por parte de motociclistas, algo que tomó relevancia como circunstancia de muerte del reconocido empresario César Kriskovich.

“Una cuestión que nosotros estamos estudiando y que todavía estamos en ese proceso de registros, porque ocurre muchísimo son los accidentes de motos atropellando peatones. Eso es algo emergente que estamos analizando, porque anteriormente los peatones eran atropellados por automóviles y camiones; y hoy en día está aumentando la tasa de arrollamiento a peatones por motos, entonces es un punto a tener en cuenta”, destacó.

Celulares, licencias e imprudencia son factores de accidentes viales

Por otra parte, el director general interino de Educación y Seguridad Vial de la Patrulla Caminera, Andrés Sebastián Benítez Rojas también mencionó como factor en la ocurrencia de accidentes las distracciones, como el uso del celular al volante así como la falta de capacitación adecuada, sobre todo para conductores que se dedican al traslado de personas.

Recordó que aquellos que se dedican al transporte de personas, incluso en plataformas de movilidad, requieren una licencia de categoría Profesional A (superior) y mientras que los motociclistas deben tener una licencia específica para biciclos (la de automovilista no es equivalente).

También hay casos de imprudencia como llevar más pasajeros de los permitidos en los biciclos, o dejar conducir a menores de edad y la violación de los límites de velocidad.

Como sugerencia, planteó obligar que al momento de la venta de un biciclo se obligue a la provisión de cascos homologados y para dos personas.

Plataformas de delivery: entre la exigencia de no estigmatizar y la urgencia de controles

Por su parte, Paula Amoroso asesora de programa de Seguridad del Touring y Automóvil Club Paraguayo, pidió no estigmatizar a los motociclistas, ya que es un sistema de transporte social económico y la única alternativa de movilidad para muchos compatriotas, sobre todo ante un sistema de transporte público deficiente.

De todos modos, sí insistió en la necesidad de fortalecer sobre todo la educación vial y la protección adecuada, así como los controles efectivos de las autoridades.

La misma también introdujo la situación de los conductores de plataformas. “Tenemos que enfocar este trabajo fuerte en empresas de deliverys y flotas de motos para que tengan tiempos realistas de entrega de mercaderías. La vida de una persona tiene que valer más que tener una comida caliente en la casa”, dijo.

Al respecto, el representante de la empresa digital de delivery “Pedidos Ya”, Alberto Kiese sostuvo que “cada repartidor tiene la obligación de manejar con prudencia y con respeto a la ley” y que ellos ofrecen incluso cursos de mecánica ligera para poner sus motos en condiciones.

En tal sentido, pidió no estigmatizar a los repartidores y, en todo caso, pidió que la ley se aplique para todos en cuanto al castigo de las infracciones.

Sobre todo insistió en que se implemente con firmeza el sistema de castigos con puntos, a fin de que los conductores que infrinjan reiteradamente las leyes de tránsito, pierdan sus registros de conducir.

También dijo que los que operan con ellos, sus repartidores tienen un seguro contra terceros, accidentes y fallecimientos, algo que otros participantes remarcaron que no es una realidad para todos ya que la mayoría de los seguros no admiten a motociclistas.

Incluso plantearon la posibilidad de obligar a crear productos de seguros específicos para este sector.

Gobierno más preocupado en campaña sucia que en las vidas

La diputada Rocío Vallejo y la senadora Esperanza Martínez coincidieron en remarcar que una herramienta importante para la concienciación son las campañas estatales, pero, lastimosamente, no se ve un interés del gobierno de Santiago Peña.

“El Estado está en campañas, pero paga campañas para desprestigiarnos a nosotros, los políticos, pero no paga campañas para evitar muertes”, recriminó Vallejo, que remarcó que, para colmo, también la mayoría de las autoridades se pasan en campañas políticas todo el tiempo.

Martínez también mencionó que muchas de las rutas no están debidamente señalizadas, ya que suele ser un rubro donde suelen aplicarse las “tragadas” en las licitaciones en favor de las autoridades y las vialeras, así como también las municipalidades con las multas son un “antro de corrupción”.

Finalmente el diputado Raúl Benítez también mencionó que la propia Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) tiene poca altura moral para exigir nada, ya que su propio director Félix Hernán Jiménez Castro, se pasa incumpliendo las leyes de tránsito viajando en la carrocería de una camioneta para hacer campañas proselitistas con el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.