Policiales
20 de julio de 2026 a la - 10:23

Amenaza de bomba en el RUN: evacuan el edificio tras recibir llamada

Entrevista a Directora Gral de Catastro Registro Público km 5.
Fachada del edificio del RUN. Foto de archivo. Imagen de referencia.Gustavo Machado

El Registro Unificado Nacional (RUN) recibió una amenaza de bomba a través de una llamada telefónica, lo que obligó a realizar una evacuación de emergencia. Autoridades anunciaron una investigación para llegar hasta la persona responsable.

Por ABC Color

Esta mañana, la central telefónica de la sede central del RUN, ubicada en la avenida Eusebio Ayala en su intersección con la calle Capitán Román García (km 5) de Asunción, recibió una llamada en que una voz masculina realizó una amenaza de bomba a la institución.

“Se recibió una llamada telefónica de un varón, o sea, voz de varón, amenazando con que iba a detonar una bomba y, bueno, ya se articuló todos los protocolos de prevención desde la misma Corte Suprema y de la Policía Nacional”, indicó Lourdes González, gerente superior del RUN.

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