Cae en Itakyry un presunto implicado en el homicidio de un vendedor de combustibles

El asalto fatal se produjo en la tarde del 28 de abril pasado en un camino rural de la colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.

La víctima resultó ser Jorge Mancuello Cardozo, de 38 años, quien tenía un antecedente por narcotráfico, pero que en los últimos años trabajaba como vendedor de combustibles. Repartía los carburantes en bidones con un camión.

Justamente, aquel día en el que moriría, estaba repartiendo sus bidones por comunidades rurales cuando fue interceptado en un aparente asalto. Supuestamente, fueron dos hombres en una moto.

Jorge Mancuello Cardozo fue muerto de un balazo en la cara, probablemente al resistirse. Lo raro fue que al final no llevaron ni su billetera, por lo que se pensó que se trató de un sicariato.

Para la Policía, crimen en Itakyry ocurrió durante un asalto

Sin embargo, hoy lunes, policías de Investigaciones de San Alberto dijeron que para ellos fue un asalto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario José Arnaldo Martínez Peña explicó que llegaron a esta conclusión a partir de la captura de uno de los supuestos autores, Máximo Ramón Giménez Quintana, de 24 años, registrada en la misma zona del crimen.

Según los datos, el ahora detenido se desentendió del caso, pero inesperadamente culpó del hecho a su propio padre, Miguel Giménez, de 46 años, con antecedentes y órdenes de captura por narcotráfico.

Supuestamente, Máximo Ramón Giménez Quintana dijo que fue su papá Miguel Giménez el que disparó contra el comerciante Jorge Mancuello Cardozo e incluso habría contado que se le escapó el tiro.

Ahora, la captura de Miguel Giménez pasa a ser prioridad para la Policía en la región.