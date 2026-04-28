Asesinan de un disparo en la cabeza a vendedor de combustible en Itakyry

La víctima fue identificada como Jorge Mancuello Cardozo (38), quien se encontraba al mando de un camión Mitsubishi de color blanco cuando fue atacado a tiros.

Según los primeros datos, el trabajador transportaba varios bidones cargados con combustible cuando fue interceptado por un hombre que se desplazaba en una motocicleta Star, modelo NT, de color rojo.

De acuerdo con testigos, el autor del asesinato se acercó a la víctima y efectuó tres disparos, de los cuales uno le impactó a la altura de la cabeza. Tras el ataque, el hombre abrió la puerta del vehículo y cayó muerto a un costado del camión.

El comisario José Martínez, jefe de Investigaciones de San Alberto, explicó que el hecho ocurrió en una zona descampada y que fue presenciado por un testigo que circulaba en motocicleta por el lugar.

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El jefe policial dijo que, hasta el momento, no se manejan mayores detalles sobre el trasfondo del crimen. Sin embargo, señaló que el dinero que portaba la víctima no fue sustraído, por lo que se descarta el robo como móvil.

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Agentes del Puesto Policial Nº 10 acudieron al sitio y dieron intervención a personal del Departamento de Investigaciones de la regional de San Alberto y a peritos de Criminalística, quienes realizaron la recolección de evidencias para el esclarecimiento del caso.