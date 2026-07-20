Conductor muere tras vuelco de su vehículo sobre la ruta PY08 en Amambay

Un accidente de tránsito con derivación fatal ocurrió sobre la ruta PY08, en el tramo que conecta la ciudad de Bella Vista Norte con la rura PY05, a la altura del lugar denominado Puente Aquidabán, perteneciente al distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, según la Policía Nacional.

El fallecido fue identificado como Bernardino Rojas Vargas, de 43 años, domiciliado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según los intervinientes, el mismo conducía una camioneta cuando se produjo el vuelco.

Rojas Vargas fue auxiliado hasta un hospital privado de Pedro Juan Caballero donde se constató su deceso en la madrugada del lunes; el mismo se encontraba en compañía de su esposa, Yéssica Anahí Bogado, quien resultó con lesiones leves según los intervinientes.

Investigan las causas

Desde la Policía Nacional informaron que aún no pudieron determinar las causas del siniestro vial. “El conductor perdió el control de su vehículo en circunstancias desconocidas; los agentes de criminalística intervinieron para dar continuidad a la investigación”, señala el informe policial.

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