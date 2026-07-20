Policiales
20 de julio de 2026 a la - 09:43

Conductor muere tras vuelco de su vehículo sobre la ruta PY08 en Amambay

La camioneta involucrada en un accidente fatal en Amambay, quedó con severos daños.
La camioneta involucrada en un accidente fatal en Amambay, quedó con severos daños.

El vuelco de una camioneta derivó en la muerte del conductor del rodado. El accidente ocurrió sobre la ruta PY08 en zona de Cerro Corá, según informó este lunes la Dirección de Policía de Amambay.

Por Eder Rivas

Un accidente de tránsito con derivación fatal ocurrió sobre la ruta PY08, en el tramo que conecta la ciudad de Bella Vista Norte con la rura PY05, a la altura del lugar denominado Puente Aquidabán, perteneciente al distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, según la Policía Nacional.

El fallecido fue identificado como Bernardino Rojas Vargas, de 43 años, domiciliado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según los intervinientes, el mismo conducía una camioneta cuando se produjo el vuelco.

Rojas Vargas fue auxiliado hasta un hospital privado de Pedro Juan Caballero donde se constató su deceso en la madrugada del lunes; el mismo se encontraba en compañía de su esposa, Yéssica Anahí Bogado, quien resultó con lesiones leves según los intervinientes.

Edificio de la Dirección de Policía de Amambay, en Pedro Juan Caballero.
Sede de la Dirección de Policía de Amambay.

Investigan las causas

Desde la Policía Nacional informaron que aún no pudieron determinar las causas del siniestro vial. “El conductor perdió el control de su vehículo en circunstancias desconocidas; los agentes de criminalística intervinieron para dar continuidad a la investigación”, señala el informe policial.

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