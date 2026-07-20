Detienen en Minga Porá a uno de los supuestos asesinos de guardia de un surtidor de San Alberto

El asalto y homicidio ocurrieron en la madrugada del lunes 13 de julio pasado en la estación de servicios del emblema Petrobras, administrada por el Grupo Fuerza Mercantil SA, en zona conocida como Sexta Línea de la Ruta PY07, ocho kilómetros antes de llegar al desvío a la ciudad de San Alberto, en el departamento de Alto Paraná.

El asesinado fue identificado como Máximo Chamorro Gauto, de 44 años, quien trabajaba como guardia de seguridad del establecimiento y que fue eliminado a tiros antes siquiera de que pudiera reaccionar. Además, le sacaron su escopeta calibre 12.

Después de matar al custodio, los malvivientes entraron al servicentro y robaron el dinero que había en la caja registradora.

Tras asalto en San Alberto, allanamiento en Minga Porá

Ayer, domingo 19 de julio, policías de Investigaciones de San Alberto arrestaron a uno de los supuestos autores del golpe fatal, Elvio Lidubino López Fleitas, de 32 años, alias Tacuara.

Este cayó en el barrio San Isidro del municipio vecino de Minga Porá, en una operación a cargo del comisario José Arnaldo Martínez Peña.

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La orden de captura fue dictada por el fiscal de Minga Porá, Fidel Godoy Florentín.

Por esta causa, se encuentra prófugo Willian Benítez Duarte, de 29 años, alias Mango, quien sería el que acompañó a Tacuara en el atraco.

Se indaga la posibilidad de que haya un tercer implicado que pudo haber rescatado a Tacuara y Mango.