Limpio: capturan al segundo implicado en asalto a una vivienda

La Policía Nacional detuvo al segundo presunto integrante de una banda que perpetró un robo agravado en una vivienda del barrio Montaña Alta de Limpio. La aprehensión se produjo en la vía pública, en el asentamiento 24 de Mayo, y un llamativo detalle terminó siendo determinante para vincularlo con el caso: una media perteneciente a la víctima.

El detenido fue identificado como Martín Reinaldo Martínez Bordón, de 28 años, quien registra antecedentes por hurto y hurto agravado. Según la Policía, la víctima lo reconoció plenamente y el sospechoso terminó admitiendo su participación en el hecho.

Lea más: Hurto domiciliario en Luque: capturan a un presunto autor y buscan a su cómplice

Una media con un corazón fue la prueba clave

El comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª de Limpio, explicó que la captura se dio en prosecución de la investigación iniciada tras la detención del primer sospechoso.

Mientras el aprehendido era trasladado en la patrullera, la víctima observó una media con un diseño de corazón que reconoció de inmediato como de su propiedad. La prenda había sido sustraída durante el asalto junto con otros objetos de valor.

De acuerdo con el jefe policial, tras ese reconocimiento, el sospechoso aceptó que ingresó a la vivienda junto con el otro detenido para cometer el robo agravado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Guarambaré: ingresan por un boquete a una casa y se llevan un reloj Rolex y un televisor

Ingresaron por una ventana y amenazaron a la dueña

Según la investigación, el asalto ocurrió el 17 de julio, cuando la propietaria de la vivienda se encontraba en el interior de la casa.

La mujer escuchó ruidos en el portón y, al verificar lo que ocurría, los delincuentes intentaron ingresar por la puerta. Al no lograrlo, entraron por una ventana y comenzaron a llevarse diversos objetos, entre ellos un televisor valuado en aproximadamente G. 5 millones.

Aunque la víctima no fue golpeada, relató a los investigadores que los hombres la amenazaron para que no llamara al Sistema 911 ni denunciara el hecho. Incluso les pidió que no se llevaran sus medicamentos debido a problemas de salud.

Antecedentes y confesión

El comisario Acosta indicó que ambos implicados cuentan con antecedentes penales. El primero posee registros por homicidio, hurto, hurto agravado y reducción, mientras que Martínez Bordón acumula cuatro antecedentes por hurto y hurto agravado.

Durante la investigación también se recuperó un cargador de iPhone perteneciente a la víctima, hallado en poder del primer detenido. Según el relato policial, los delincuentes decidieron no llevarse el teléfono celular porque temían que pudiera ser rastreado.

Tras su aprehensión, Martínez Bordón fue sometido a una inspección médica y quedó recluido en la Comisaría 9ª de Limpio, por disposición del fiscal de turno Víctor Villaverde, mientras prosiguen las diligencias del caso.