Hurto domiciliario en Luque: capturan a un presunto autor y buscan a su cómplice

Un hombre de 30 años fue aprehendido este jueves luego de un presunto hurto domiciliario ocurrido en el Cuarto Barrio de Luque. Durante el procedimiento, agentes de la Comisaría Tercera recuperaron la mayor parte de los objetos robados, mientras que el supuesto cómplice logró escapar y es buscado por la Policía.

El detenido fue identificado como Julio César Ramírez Coronel, de 30 años, quien registra antecedentes por robo agravado. El segundo sospechoso es Ronald Steven Franco Zaracho, de 22 años, sobre quien ya pesa un pedido de captura por este caso.

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La víctima siguió el hurto por circuito cerrado

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cerca de las 12:30 sobre la calle Última casi Claudio Arrúa. La víctima, Pablo Marcial González, de 58 años, observó a través del circuito cerrado cómo dos hombres ingresaban a su vivienda y se apoderaban de varios objetos.

Con las características obtenidas mediante las imágenes de CCTV, patrulleras de la Policía realizaron un rastrillaje por la zona y localizaron a uno de los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

Durante la intervención, los uniformados recuperaron una mochila, prendas de vestir, una cartera, calzados deportivos y otros efectos que el detenido llevaba consigo.

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Recuperaron un televisor y un equipo de sonido

Según la Policía, el aprehendido confesó que su supuesto cómplice había empeñado parte de los objetos sustraídos en una despensa de la zona.

Los agentes se trasladaron hasta el comercio, donde el propietario entregó voluntariamente un televisor de 32 pulgadas y un equipo de sonido, que fueron reconocidos como parte de los bienes denunciados como robados.

Entre los objetos recuperados también figuran artículos de aseo personal, una mochila, una cartera y calzados deportivos.

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Comisario cuestiona liberación de presunto delincuente reincidente

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría Tercera de Luque, señaló que el segundo sospechoso ya había sido vinculado a otro hecho similar registrado la semana pasada.

Indicó que en aquella ocasión también contaban con imágenes de circuito cerrado, pero no fue posible mantener privada de libertad a la persona por una decisión judicial.

“Coincidentemente la semana pasada había logrado nuevamente su libertad por un hecho similar”, afirmó el jefe policial, quien agregó que el sospechoso es conocido por los intervinientes debido a anteriores procedimientos.

Investigación continúa

Los investigadores presumen que los sospechosos ingresaron a la vivienda tras trepar la muralla perimetral y utilizaron la misma vía para escapar.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Tercera, luego derivado al Hospital General de Luque para la inspección médica de rigor y quedó a disposición de la fiscala Liz Medina. En tanto, la Policía continúa con la búsqueda del segundo presunto implicado para ponerlo a disposición del Ministerio Público.