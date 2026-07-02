Guarambaré: ingresan por un boquete a una casa y se llevan un reloj Rolex y un televisor

Un audaz hurto domiciliario fue denunciado este miércoles en el barrio Alegre de Guarambaré, donde delincuentes abrieron un boquete en la pared trasera de una vivienda para ingresar y apoderarse de un reloj de la marca Rolex y un televisor de 42 pulgadas. El hecho quedó registrado parcialmente en cámaras de circuito cerrado de inmuebles cercanos y la Policía Nacional ya maneja la identidad de un sospechoso.

La víctima, Félix Correa Arrúa, de 47 años, comerciante, había salido de su casa alrededor de las 7:30 para dirigirse a su ferretería, ubicada en la ciudad de Ñemby. Horas después fue alertado por vecinos sobre movimientos sospechosos en su vivienda y, al regresar, encontró el inmueble completamente revuelto.

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Ingresaron y escaparon por el mismo boquete

El subcomisario Marcos Rodríguez, de la Comisaría 22ª de Guarambaré, informó que los delincuentes perforaron la pared trasera de la vivienda, lindante con un terreno baldío, y utilizaron ese acceso tanto para ingresar como para escapar.

“Se ve en las cámaras de circuito cerrado que ingresaron por ese lugar y salieron por el mismo sitio”, explicó el jefe policial.

El boquete tenía dimensiones suficientes para que los autores sacaran incluso el televisor de 42 pulgadas, además del reloj de alta gama denunciado por el propietario.

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Cámaras captaron a dos personas

Las imágenes obtenidas de viviendas aledañas muestran a dos personas que serían las responsables del hurto, según indicó Rodríguez.

El uniformado señaló además que los investigadores presumen que los delincuentes conocían los movimientos de la víctima y sabían que la vivienda permanecería vacía durante la mañana.

“Aparentemente sabían el horario que frecuenta la víctima y que la casa estaba sin habitantes”, sostuvo.

Policía ya tiene un sospechoso

Aunque los autores aún no fueron identificados oficialmente, la Policía informó que ya cuenta con un sospechoso.

Rodríguez explicó que se trata de una persona que reside en un asentamiento cercano al lugar del hecho y que ya sería conocida por los agentes por su presunta participación en hechos similares.

“Tenemos un sospechoso de la zona. Hay una persona que suele cometer este tipo de hechos”, manifestó.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que encabezará la investigación para identificar a los responsables y recuperar los objetos robados. Entretanto, las imágenes de circuito cerrado y otros elementos recolectados en la escena serán incorporados a la pesquisa.