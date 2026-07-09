Santaní: investigan a policías por la presunta apropiación de un vehículo robado en Brasil

Conforme a la denuncia presentada por un abogado identificado como Jonathan Gómez, en el hecho estarían involucrados efectivos de la Policía Nacional del Departamento de Investigaciones de San Pedro Sur - Regional San Estanislao. La oficina de la dependencia policial funciona en un sector de la Comisaría 8ª del distrito, donde justamente fue localizado el rodado.

Sin embargo, el vehículo en cuestión no pudo ser recuperado debido a que, aparentemente, mientras el denunciante estaba conversando con uno de los uniformados, el suboficial ayudante Denis René Olmedo (24), el rodado fue sacado del predio por otras personas y llevado a un lugar desconocido.

El vehículo denunciado como robado en el estado de Paraná (Brasil), el 8 de marzo de este año, es un automóvil de la marca Volkswagen Tera, color rojo, año 2025, con chapa TBY7F38, perteneciente a la firma denominada Movida Participações SA.

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Su localización presuntamente fue posible mediante la activación del GPS alternativo instalado dentro del coche, según el informe recibido en el Ministerio Público.

Comparecencia del abogado

El fiscal Rusbell Benítez señaló que se está aguardando la comparecencia en su unidad del representante legal de la empresa afectada para poder esclarecer algunos detalles relacionados con la documentación del vehículo, que en estos momentos se encuentra desaparecido.

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Aseveró, sin embargo, que de todas formas ya iniciaron los trabajos previos para luego ir avanzando en otros campos hasta lograr el esclarecimiento del suceso denunciado, refirió.

“Por ahora nos falta corroborar algunos datos muy importantes para poder agilizar la investigación, especialmente la traducción del documento que está redactado en el idioma portugués, por lo que vamos a necesitar indefectiblemente la presencia del abogado de la empresa Movida Participações SA”.

Comisario rechaza implicancia

Con relación a la grave denuncia, el jefe de la Comisaría 8ª de Santaní, comisario Diego Espínola, dijo que, a pesar de que los policías de Investigaciones tienen su oficina en un sector del local de la institución, ese personal no está a su cargo. Rechazó cualquier tipo de implicancia relacionada con este suceso por parte de sus subalternos.