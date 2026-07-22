Policiales
22 de julio de 2026 a la - 16:47

Video: Senad detecta marihuana “premium” escondida en juguetes y un cargador

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confiscó en el aeropuerto paquetes que ocultaban marihuana “premium”. Las cargas vinieron de California y Miami, Estados Unidos.

Por ABC Color

En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se registra una “incesante cantidad de incautaciones de marihuana premium”, según la Senad.

Los procedimientos se dan mediante controles reforzados por agentes especiales, junto a guías y canes antidrogas.

Asimismo, en las dos últimas retenciones, los intervinientes decomisaron marihuana proveniente de California y Miami. La droga estaba escondida en juguetes y en un cargador industrial de baterías para vehículos.

Los paquetes fueron abiertos en un procedimiento acompañado por el fiscal Édgar Sosa. En el envío de California se detectaron tres paquetes de marihuana ocultos en juguetes.

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Total de la droga incautada

El segundo envío -desde Miami- implicó un cargador industrial de baterías para vehículos, aunque de este únicamente quedaba la apariencia exterior del dispositivo.

En su interior, ya completamente hueco, fueron ocultados unos 12 paquetes de marihuana. Entre ambos procedimientos fueron incautados 8 kilos de la sustancia.

Emblema de la Senad en primer plano, mujer atenta y hombre con batidor de batería en entorno serio y profesional.
Agentes de la Senad incautaron marihuana en el Aeropuerto Silvio Pettirossi de Paraguay.

Otro punto que menciona la Senad es que la droga se encontraba en estado de fermentación y esto provocó que los paquetes se inflaran ante la acumulación de gases. También se suma el elevado contenido de THC y el deterioro que puede sufrir la sustancia durante el traslado hasta su destino final.

Finalmente, la cartera antidrogas sostiene que las aperturas y retenciones de encomiendas estaban relacionadas, casi en su totalidad, con cargamentos de cocaína destinados principalmente a España, pero ese método fue perdiendo “protagonismo” y ahora se dan casos referentes a la marihuana de mayor calidad.

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