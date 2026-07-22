Video: Senad detecta marihuana “premium” escondida en juguetes y un cargador

En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se registra una “incesante cantidad de incautaciones de marihuana premium”, según la Senad.

Los procedimientos se dan mediante controles reforzados por agentes especiales, junto a guías y canes antidrogas.

Asimismo, en las dos últimas retenciones, los intervinientes decomisaron marihuana proveniente de California y Miami. La droga estaba escondida en juguetes y en un cargador industrial de baterías para vehículos.

Los paquetes fueron abiertos en un procedimiento acompañado por el fiscal Édgar Sosa. En el envío de California se detectaron tres paquetes de marihuana ocultos en juguetes.

Lea más: Cárcel para el sobrino de Barón Escurra que fue capturado en Capitán Bado

Total de la droga incautada

El segundo envío -desde Miami- implicó un cargador industrial de baterías para vehículos, aunque de este únicamente quedaba la apariencia exterior del dispositivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su interior, ya completamente hueco, fueron ocultados unos 12 paquetes de marihuana. Entre ambos procedimientos fueron incautados 8 kilos de la sustancia.

Otro punto que menciona la Senad es que la droga se encontraba en estado de fermentación y esto provocó que los paquetes se inflaran ante la acumulación de gases. También se suma el elevado contenido de THC y el deterioro que puede sufrir la sustancia durante el traslado hasta su destino final.

Finalmente, la cartera antidrogas sostiene que las aperturas y retenciones de encomiendas estaban relacionadas, casi en su totalidad, con cargamentos de cocaína destinados principalmente a España, pero ese método fue perdiendo “protagonismo” y ahora se dan casos referentes a la marihuana de mayor calidad.

Lea más: Senad allana un kiosco en Villa Elisa y encuentra droga oculta e bolsas de carbón