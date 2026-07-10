Senad allana un kiosco en Villa Elisa y encuentra droga oculta e bolsas de carbón

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en compañía del fiscal Arnaldo Venialgo, allanaron este viernes un kiosco ubicado de forma estratégica en una concurrida esquina del barrio Villa Bonita, en la ciudad de Villa Elisa.

Este puesto comercial ofrecía productos de consumo diario para las familias de la zona; sin embargo, las tareas de inteligencia previa detectaron un movimiento sumamente sospechoso y repetitivo. decenas de personas con evidentes problemas de adicción ingresaban al local con las manos vacías y se retiraban llevando bolsas de carbón bajo el brazo.

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Al ingresar al comercio, los intervinientes procedieron a revisar los productos en stock. La sorpresa llegó al abrir las bolsas de carbón vegetal apiladas para la venta. En su interior, mezcladas entre los trozos negros de madera, los traficantes habían acondicionado paquetes ocultos que contenían los estupefacientes listos para la distribución.

Esta modalidad era empleada por los responsables para disimular la actividad ilícita, evitar las denuncias de los vecinos.

Drogas incautadas y un extranjero detenido

Durante la inspección técnica del kiosco fachada, los investigadores de la SENAD lograron separar y decomisar 204 gramos de chespi (crack) y 28 gramos de cocaína pura.

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Según informaron, con la incautación de este cargamento fraccionado se logró anular la circulación de unas 1.500 dosis de estupefacientes.

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En el lugar fue detenido el encargado del local, identificado como Víctor Manuel Contreras, un ciudadano chileno de 61 años. De acuerdo con los registros de la investigación, el extranjero se había instalado deliberadamente en ese punto estratégico de Villa Elisa para aprovechar la alta concentración de consumidores vulnerables y facilitar una distribución rápida de las drogas.