Policías fueron ejecutados estando totalmente sometidos, resalta Lemir

El médico forense Pablo Lemir dio detalles de la autopsia practicada a los dos policías asesinados durante un ataque al puesto policial de la Colonia Naranjito, en Canindeyú. El informe revela que ambos uniformados fueron ejecutados, uno de ellos incluso de un disparo en la boca. La autopsia del tercer fallecido se comenzó a realizar esta mañana.

Los policías asesinados fueron identificados como el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios, de 40 años, y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, de 33. Con ellos murió un vecino de la zona, Josemar Escobar Piris, de 37 años, quien los acompañaba circunstancialmente en ese momento.

“Puedo confirmar que uno de ellos, el suboficial inspector Herminio Ojeda, fue ejecutado al recibir un disparo de arma de fuego en la boca. Le metieron el cañón del arma en la boca y esa es la herida que le causa la muerte, estando incapacitado, luego de recibir un disparo en la espalda”, señaló Pablo Lemir.

Apuntó que, de no haber recibido ese disparo, Ojeda podría haber sobrevivido al ataque en caso de recibir ayuda, ya que la herida en la espalda no era potencialmente mortal.

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En el caso del suboficial mayor Atilio Martínez, mencionó que tiene la característica de una ejecución. “Si bien él recibe el disparo de un arma de alta velocidad, que genera lesiones en el corazón y los pulmones, es rematado en los minutos de agonía con un tiro de gracia en la cabeza”, dijo Lemir.

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“Definitivamente estamos hablando de ejecuciones hechas ya con las víctimas sometidas. Uno presenta una ejecución clarísima y el otro recibió un disparo de gracia en la cabeza”, sostuvo.

Por otra parte, el forense expresó que el informe también establece que ambos policías presentaban quemaduras de segundo y tercer grado, principalmente en la parte frontal del cuerpo. “Sus uniformes estaban parcialmente consumidos por el fuego y adheridos a la piel debido a la acción de las llamas”, detalló.

El tercer cuerpo, correspondiente a Josemar Escobar Piris, será sometido a la autopsia durante la mañana de este jueves.