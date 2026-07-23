“No se puede creer”: allegados lamentan asesinato de civil en puesto policial en Canindeyú

Dos agentes de la Policía Nacional y un funcionario civil fueron asesinados hacia la medianoche del miércoles en un puesto policial de la colonia Naranjito del distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, en un ataque que el Gobierno atribuye al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El ataque fue perpetrado por entre 20 y 30 personas equipadas con armas largas y bombas incendiarias ‘molotov’, quienes ejecutaron a los suboficiales de Policía Atilio Martínez Barrios (40) y Herminio Ojeda González (33) y a Josemar Escobar Piris (37), un civil que trabajaba como secretario en el puesto policial.

Posteriormente, los atacantes incendiaron el puesto policial y varios vehículos. Otros dos policías que se hallaban en el sitio lograron salir con vida del incidente, aunque uno de ellos fue herido.

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Allegados de Josemar Escobar se presentaron hoy en Ybyrarobaná y manifestaron su pesar por la muerte del funcionario civil.

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“No se puede creer”, dijo entre lágrimas a ABC Color un hombre que se identificó como Waldermir y dijo ser “hermano de crianza” del fallecido, acompañando a familiares de la víctima. Dijo no poder entender por qué Escobar Piris y los policías con quienes trabajaba, a quienes describió como “personas buenas”, fueron asesinados de tal manera.

Señalan al EPP como responsable

Si bien inicialmente los investigadores manejaban la hipótesis de que el crimen pudo haber sido perpetrado por miembros de la organización criminal encabezada por el narcotraficante Felipe Acosta, alias ‘Macho’, el ministro del Interior, Enrique Riera, atribuyó hoy oficialmente el ataque al EPP, una guerrilla que opera desde hace años en la zona norte del país y ha asesinado y secuestrado a policías en el pasado.

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La Policía reportó el hallazgo en el sitio del ataque de vainillas de balas de armas largas de calibre 5,56, similares a la munición utilizada en otro ataque del EPP a un puesto policial en la misma zona en mayo de 2025.

El uso de bombas ‘molotov’ también es considerada una característica de ese grupo armado.