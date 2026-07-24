Imputación y cárcel para Chefinho, supuesto jefe narco detenido en Pedro Juan

El fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, imputó por posesión y tráfico de estupefacientes a Jorge Fernando Denis González (26), apodado Chefinho, y solicitó la prisión preventiva del procesado.

Morales informó que el juez Edgar Ramírez ya dispuso que el imputado guarde prisión en una penitenciaría. Además de Denis González, también fueron procesados y encarcelados Rubén Darío Vargas Gómez (22) y Marcos David Colmán Rojas (29).

Todos fueron detenidos durante un allanamiento realizado por antidrogas de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, el pasado miércoles, con más 21 kilos de cocaína, además de un automóvil.

Jorge Fernando Denis González (26) es medio hermano de Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, supuesto miembro del Comando Vermelho cuyo rescate armado le había costado la vida a un comisario en el año 2019.

¿Qué declararon los procesados?

El fiscal Celso Morales dijo que Jorge Fernando Denis González no declaró ante el Ministerio Público, mientras que los otros dos coincidieron en manifestar que estaban en el lugar intervenido con propósito de cobrar un dinero por una deuda que Chefinho tenía con ellos.

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Investigarán conexiones de los detenidos

El fiscal Celso Morales señaló que las evidencias incautadas, como celulares y otros, serán procesadas en el marco de la investigación. Agregó que los profesionales están indagando los posibles vínculos de los detenidos, especialmente una conexión de Chefinho con alguna facción criminal brasileña.