Accidente fatal en Mercado 4 de Asunción: una mujer es arrollada por bus al cruzar la calle

Una mujer de 68 años falleció tras ser arrollada por una unidad de transporte público al cruzar la calle Rodríguez de Francia, en la zona del Mercado 4 de Asunción, con el fin de abordarlo, según los testimonios recogidos por los agentes de la Policía Nacional que intervinieron.

Al lugar acudieron agentes de Criminalística, un médico forense y el fiscal de turno de la zona. Según indicaron, el hecho ocurrió aproximadamente a las 12:30.

El subcomisario Hugo Silva indicó que el chofer manifestó que no vio a la señora luego de mover su vehículo tras bajar a un grupo de pasajeros.

“Según manifestaciones del conductor, él se desplazaba en la avenida Rodríguez de Francia con dirección hacia la terminal. En un momento dado, para la marcha para bajar unos pasajeros y al mover nuevamente su rodado, ya ahí se produce el arrollamiento de la señora que intentó pasar del paseo central hacia la vereda sur”, refirió.

Lea más: Camioneta del Estado con serios daños tras vuelco en la Transchaco: ¿quién estaba al mando?

Chofer no vio a víctima de accidente fatal, según la Policía

El subcomisario dijo que en ese momento se produjo el arrollamiento e inmediatamente el deceso de la afectada. La misma fue arrollada por la rueda delantera y trasera del vehículo y en la parte del rostro y parte media del cuerpo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo desconocer hasta el momento la situación de la mujer, si se trata de una trabajadora del mercado o de una cliente, aunque aclaró que ya se pusieron en comunicación con familiares y están en camino para retirar el cuerpo.

Sobre el chofer, explicó que todavía está en el lugar del hecho, pero que sería trasladado a la base de la Patrulla Caminera para que se le realice la prueba de alcotest. Posteriormente quedaría a disposición del Ministerio Público.

Según Irma López, una testigo del accidente, la mujer cruzó cuando el chofer se movió tras bajar a unos pasajeros, ya que la misma intentó cruzar la calle del lado del conductor para abordarlo.

Lea más: Video: joven muere tras ser atropellada por un ómnibus en San Lorenzo

“Allá yo estaba sentada y ella pasó. Ella creía que a ella se le quedó y él estaba bajando pasajeros nomás y ella pasó, le agarró el frente de aquel lado la rueda, no le vio el chofer, y la rueda trasera después. Yo le golpeé mucho a él para que se quede, porque no le vio él. Le iba a llevar abajo. Porque yo le golpeé nomás él se queda, después le dije, le golpeé otra vez la puerta, ‘bajate, ya le mataste a la señora’, le dije, ‘¿qué?’, me dijo, ‘le mataste a la señora, bajate’, le dije. Se asustó también él y después se bajó, le bajó también a todos sus pasajeros”(sic), precisó.