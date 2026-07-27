Cae presunto maleante argentino en una operación de agentes de Inteligencia en el Este

El detenido es un ciudadano argentino buscado por asaltos y robo de vehículos, identificado como Claudio Alejandro Bazán, quien vivía en una propiedad ubicada sobre la calle R. I. 3 Corrales, en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva, en la capital del Alto Paraná.

El sospechoso ya contaba con una orden de captura con fines de extradición firmada en el 2020 por el juez de Garantías de la Capital Miguel Ángel Palacios Méndez, pese a ello el presunto maleante logró mantenerse fuera del alcance de las justicia por todo este tiempo.

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Fuentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía confirmaron que Bazán supuestamente fue parte activa de la banda criminal que se dedicaba al robo de vehículos y asaltos a establecimientos comerciales.

A raíz de todos estos hechos, la justicia del vecino país ordenó la captura de Bazán, quien al confirmar que su nombre estaba en la lista de los más buscados de la Policía y Gendarmería argentina decidió escapar de su país y pasó hacia territorio paraguayo.

Los investigadores argentinos no tardaron en confirmar que el sospechoso había huido de su país y que estaría instalado en el Paraguay , por lo que pidieron y consiguieron una captura internacional.

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Seis años con orden de captura en Paraguay

En el 2020 Interpol emitió la notificación roja sobre Bazán y un magistrado de Asunción dispuso su búsqueda y localización en todo el territorio nacional. Luego de seis años finalmente esa orden fue ejecutada.

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En la tarde del sábado pasado, agentes de Inteligencia de la Policía interceptaron a Bazán cuando estaba saliendo de su casa, tras confirmar su identidad se le comunicó que estaba detenido y se activaron todos los procesos para su extradición a la Argentina para ser juzgado por los hechos de robos y asaltos, señalaron fuentes de Inteligencia.