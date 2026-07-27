Fernando de la Mora: Le robó el automóvil a su tía, intentó escapar y terminó detenido

Un joven de 27 años, con antecedentes por hurto agravado, tenencia y comercialización de estupefacientes y violencia familiar, fue detenido tras ser acusado de robar el automóvil de su propia tía en Fernando de la Mora. Durante el procedimiento policial, el sospechoso habría intentado evitar su captura amenazando a los agentes con un arma blanca.

El aprehendido fue identificado como Juan Pablo Robledo Oliva, quien además registra una prohibición de salir del país, según datos policiales.

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Aprovechó que la llave estaba puesta

El oficial Manuel Báez, de la Comisaría Segunda Central, explicó que el hecho ocurrió cuando la víctima descendió momentáneamente de su vehículo para abrir el portón de su vivienda e ingresar el rodado.

En ese instante, el sobrino, presuntamente acompañado por su pareja, aprovechó que el automóvil permanecía con la llave puesta y escapó con el vehículo desde inmediaciones de las calles Palma casi Soldado Velasco, en Fernando de la Mora.

La rápida denuncia permitió a los investigadores acceder a imágenes de un circuito cerrado. Según el uniformado, fue el propio esposo de la víctima quien reconoció al sobrino y a la mujer que lo acompañaba mientras huían con el automóvil.

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El vehículo fue hallado abandonado

Con las imágenes como principal elemento de investigación, agentes de la comisaría iniciaron un rastrillaje con apoyo de motociclistas y lograron localizar primero el automóvil, que había sido abandonado en la vía pública.

Posteriormente, vecinos informaron a los policías sobre el lugar donde se ocultaba el sospechoso, a pocas cuadras de donde fue dejado el vehículo.

En un primer momento, el hombre logró evadir a los intervinientes ingresando a un taller mecánico. Más tarde, mientras la mujer que lo acompañaba se presentó voluntariamente en la sede policial, surgió un nuevo aviso indicando que el sospechoso había regresado a su vivienda.

Se resistió a la detención

Cuando los agentes llegaron al domicilio, Robledo Oliva presuntamente se resistió a la aprehensión.

De acuerdo con el oficial Báez, el hombre tomó un arma blanca e intimidó a los uniformados, por lo que estos recurrieron al uso de la fuerza para reducirlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

El procedimiento concluyó sin que se reportaran policías heridos.

Una conducta reiterada, según la familia

Consultado sobre los motivos del robo, el detenido no brindó explicaciones a los investigadores.

Sin embargo, según relató el oficial Báez, la propia tía manifestó que este tipo de hechos serían frecuentes debido a los problemas de adicción que enfrenta su sobrino y a sus numerosos antecedentes penales.

La mujer señaló además que no sería la primera vez que el ahora detenido se apropia de pertenencias de familiares, aunque en ocasiones anteriores se habría tratado de objetos de menor valor.

El caso quedó a disposición del fiscal de turno, que deberá definir la imputación correspondiente y las medidas que serán solicitadas en el marco de la investigación.