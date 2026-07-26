San Lorenzo: ofreció G. 10 millones para evitar su detención, pero terminó preso

Un hombre que era investigado por su presunta participación en varios hurtos domiciliarios fue detenido este domingo en San Lorenzo luego de intentar sobornar a agentes policiales con G. 10 millones para evitar su aprehensión. La mujer que llevó el dinero hasta la comisaría también quedó detenida por disposición del Ministerio Público.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 13:50 sobre las calles Nilo Meyer y Edmundo Reyes, en el barrio Los Nogales, por agentes de la Comisaría Primera Central, tras recibir denuncias de vecinos sobre un automóvil que rondaba la zona en actitud sospechosa.

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Vehículo ya era investigado por varios robos

El subjefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo, comisario Alcides Gaona, explicó que el automóvil ya era objeto de seguimiento debido a su presunta vinculación con varios hechos de hurto domiciliario registrados tanto en esa jurisdicción como en otras dependencias policiales.

El detenido fue identificado como Marcelo Damián Ruiz González, de 29 años, quien registra antecedentes por hurto agravado y reducción, ambos correspondientes al año 2026. Según la Policía, al momento de la intervención exhibió una cédula verde que no coincidía con la chapa colocada en el vehículo.

Las verificaciones permitieron establecer que la matrícula instalada correspondía a otro automóvil de similares características y que ambas placas habían sido denunciadas como hurtadas en la Comisaría Sexta Metropolitana. En el interior del rodado fueron encontradas las chapas originales del vehículo.

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La oferta de dinero terminó con otra detención

De acuerdo con el jefe policial, durante el traslado a la dependencia el sospechoso insistió en “solucionar” el procedimiento y ofreció dinero a cambio de recuperar su libertad.

Minutos después llegó hasta la sede policial Antonella Guaralupe Pineda Ríos, de 21 años, quien transportaba G. 10 millones en una mochila, monto que, según la investigación, estaba destinado a concretar el soborno. La mujer también fue aprehendida por orden de la fiscala Viviana Riveros.

Inicialmente, el detenido aseguró que la joven era su prima, aunque posteriormente los investigadores concluyeron que sería su pareja.

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Hallaron herramientas y objetos de dudosa procedencia

Durante la inspección del automóvil Toyota Ractis, los intervinientes incautaron una pata de cabra, un destornillador, una carpeta amarilla utilizada presuntamente para simular visitas domiciliarias, un kepis, además de billeteras, joyas, tarjetas bancarias, documentos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El comisario Gaona explicó que los investigadores cuentan con imágenes de circuito cerrado en las que el sospechoso aparece golpeando reiteradamente la puerta de una vivienda con la carpeta en la mano. Cuando nadie respondía, el grupo abandonaba momentáneamente el lugar, una modalidad que, según la Policía, habría servido para verificar si las casas estaban desocupadas antes de ingresar.

Varias víctimas reconocieron el vehículo

Tras difundirse por frecuencia policial la aprehensión del automóvil, varias personas que denunciaron hurtos domiciliarios en otras jurisdicciones acudieron hasta la Comisaría Primera y reconocieron plenamente el rodado como el utilizado en los hechos investigados.

El caso quedó a cargo de la Unidad Penal N.° 7 de San Lorenzo, mientras que las fiscalías de Villa Elisa y Luque también fueron notificadas debido a causas relacionadas con presuntos hechos cometidos en sus respectivas jurisdicciones.

Las investigaciones continúan para determinar si los ahora detenidos están vinculados con otros robos registrados en el departamento Central y establecer la procedencia de todos los objetos incautados.