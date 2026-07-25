Asaltan a conductora de Bolt en Luque: Policía captura a un presunto integrante de la banda

Una conductora de la plataforma Bolt fue víctima de un violento asalto luego de aceptar un viaje solicitado por tres hombres que se hicieron pasar por pasajeros. Horas después del hecho, agentes de la Comisaría 3ª de Luque lograron aprehender a uno de los presuntos responsables y recuperar los dos teléfonos celulares robados.

El procedimiento se realizó en el barrio Loma Merlo, donde fue capturado José Miguel Lovera Viola, de 20 años, quien registra antecedentes por hurto agravado. Del poder del sospechoso fueron recuperados los dos aparatos celulares pertenecientes a la víctima, según informó la Policía.

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El asalto ocurrió al finalizar el viaje

La víctima relató que el servicio fue solicitado alrededor de las 18:20 en la zona de la avenida Perón y que los tres ocupantes se comportaron con total normalidad durante el trayecto hasta Luque.

Sin embargo, al llegar al destino, los pasajeros preguntaron el costo del viaje y, cuando la conductora se dio vuelta para recibir el dinero, uno de ellos extrajo un arma de fuego y la amenazó.

“Me pidió mi celular y mi recaudación. Tenía dos celulares y se llevaron los dos”, recordó.

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La mujer explicó que los sospechosos pretendían descender previamente en una zona despoblada, pero decidió detener el vehículo frente a una vivienda porque el lugar le generó desconfianza.

Tras el robo, una vecina salió a auxiliarla y posteriormente obtuvo imágenes de circuito cerrado que fueron entregadas a los investigadores.

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Sospechan que la banda ya había actuado con el mismo método

La conductora afirmó que el mismo modus operandi ya había sido utilizado en al menos otros dos asaltos registrados durante la semana en la misma zona.

Según explicó, en todos los casos los delincuentes solicitaban el viaje, pedían descender antes de llegar al destino y aprovechaban un sector aislado para concretar el robo.

Con seis años trabajando como conductora de plataforma, aseguró que nunca había atravesado una situación similar.

“Ahora me quedé con miedo. Es una impotencia terrible, pero tengo que seguir trabajando porque es la forma de llevar el pan a la casa”, expresó.

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La Policía ya seguía al principal sospechoso

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, indicó que los investigadores ya manejaban información sobre uno de los presuntos autores a partir de un robo ocurrido días atrás.

Explicó que las imágenes de cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso y montar un operativo para localizarlo en caso de que volviera a actuar.

“Coincidía el mismo modus operandi con otro hecho ocurrido el martes. Ya teníamos una imagen más certera de esta persona y solamente esperábamos poder ubicarla nuevamente”, señaló.

El jefe policial agregó que el sospechoso intentó escapar al notar la presencia de los intervinientes, trepando murallas y pasando por varios patios de viviendas del barrio Loma Merlo.

Con apoyo de otros móviles policiales, finalmente fue reducido y trasladado hasta la sede policial.

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Buscan a los otros dos integrantes

Durante la persecución, los otros dos presuntos integrantes del grupo lograron escapar.

El comisario Paiva sostuvo que los investigadores continúan con las diligencias para identificarlos y detenerlos, ya que sospechan que estarían involucrados en otros asaltos contra conductores de plataformas registrados en el departamento Central.

Asimismo, cuestionó que algunos vecinos hayan intentado favorecer la fuga de los sospechosos durante el procedimiento, dificultando el trabajo policial.

El procedimiento fue comunicado al fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Luque, quien dispuso que José Miguel Lovera Viola permanezca detenido mientras avanzan las investigaciones.