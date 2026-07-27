Feminicidio: Fiscalía contabiliza 14 casos en lo que va del 2026

De acuerdo con el último reporte del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, correspondiente al capítulo de Violencia contra la Mujer, se confirman 14 víctimas de feminicidio en Paraguay en lo que va del año, distribuidas en un total de 13 causas abiertas (en un caso se investiga el asesinato de dos mujeres).

Además de los crímenes consumados, el informe refleja 24 tentativas de feminicidio, tres causas por tentativa de homicidio contra víctimas colaterales (entre ellas un niño) y seis casos graves de agresiones cometidas por exparejas.

Departamentos y evolución mensual

Enero fue el mes más violento del año, con 6 casos registrados, seguido por marzo (4), mayo (2), abril (1) y julio (1). En cuanto a la distribución geográfica, el departamento Central encabeza la lista con 9 víctimas, seguido por Concepción con 2 casos, mientras que Asunción, Canindeyú y Alto Paraná registran 1 caso cada uno.

La gran mayoría de los ataques ocurrieron en el entorno familiar: 11 feminicidios se perpetraron en viviendas y 3 en la vía pública.

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Perfil de víctimas y agresores

Las edades de las víctimas oscilan entre los 12 y los 80 años, mientras que el rango etario de los agresores va de los 18 a los 80 años. En cuanto a la nacionalidad de las fallecidas, 13 eran paraguayas (dos de ellas pertenecientes a comunidades indígenas) y una de nacionalidad brasileña. Sobre el vínculo con los atacantes, la mayoría eran parejas (5) o exparejas (5). El resto de los hechos involucró a un padrastro, un hijo y dos conocidos.

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Huérfanos y daño colateral

El impacto indirecto de esta epidemia de violencia deja a 26 hijos e hijas en estado de orfandad, de los cuales 19 son menores de edad. Del total de las 14 mujeres asesinadas, 10 de ellas eran madres. Asimismo, la Fiscalía investiga en forma paralela un caso de presunto maltrato infantil y otro por tentativa de abuso sexual vinculados a estos hechos.

Sobre la situación procesal de los responsables, el Ministerio Público confirmó que nueve imputados se encuentran a disposición de la Justicia y cuatro se suicidaron tras cometer el crimen. Por último, un hombre que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será juzgado por el hecho.

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