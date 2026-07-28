Así se produjo el rescate de una adolescente desaparecida: el relato de la Policía

Anoche, una adolescente de 17 años fue rescatada luego de haber sido reportada como desaparecida. La menor estaba siendo presuntamente retenida en contra de su libertad por un ciudadano argentino, quien fue detenido bajo sospecha de trata de personas.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Pedro Lesme, jefe del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, quien lideró el operativo que resultó en el hallazgo y rescate de la adolescente, hizo un relato de cómo se desarrollaron ayer los hechos.

Datos preliminares indican que la menor, oriunda del departamento de San Pedro, llegó hace unos días al área metropolitana de Asunción para visitar la Expo en Mariano Roque Alonso y se cree que allí fue abordada por el sospechoso argentino, identificado como Ariel Morna (56).

La menor habría enviado su ubicación

La adolescente habría estado retenida por el argentino durante algunos días. “La niña refiere que estaba con los ojos vendados y que la mantenía amenazada”, informó el jefe policial. El sospechoso también habría despojado a la menor de su teléfono celular.

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Sin embargo, ayer la niña habría logrado hacerse con un celular que utilizó para enviar su ubicación a una amiga, tras lo cual la Policía se movilizó.

El comisario Lesme dijo que primero recibieron una ubicación en Villa Elisa, pero luego el operativo se trasladó a la Costanera Norte de Asunción, en la zona donde se encuentra un parque de atracciones con una rueda gigante.

Allí, el comisario y los demás agentes divisaron al argentino y a la niña, quien se lanzó hacia los agentes cuando estos los abordaron. La menor fue trasladada a un lugar seguro y el extranjero quedó detenido en una dependencia policial.

¿Hay más víctimas?

La Policía y el Ministerio Público incautaron medicamentos, bebidas alcohólicas y ropa de mujer del automóvil del detenido y hallaron sustancias que, tras análisis, fueron identificadas como supuesta cocaína. También fue incautado un teléfono celular del argentino y el sistema de cámaras del vehículo.

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El comisario Lesme dijo que el argentino habría ingresado a Paraguay hace unos tres meses y permanecía en el país de manera irregular.

Declaraciones preliminares hechas por la adolescente rescatada dan a entender que habría al menos otra víctima más del supuesto esquema de trata de personas del que ella habría sido víctima. Sin embargo, el comisario afirmó que, hasta el momento, la investigación sobre esa arista del caso no ha dado resultados.