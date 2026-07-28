Incautan armas y detienen a cuatro ocupantes de un vehículo indocumentado en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional en Amambay, realizaron un procedimiento de captura de cuatro hombres a bordo de un vehículo de la marca Toyota Fortuner, sin los documentos requeridos por los intervinientes.

Los aprehendidos fueron identificados como Gustavo Benítez Delgado, Cristhian Ayala Ojeda, Carlitos Ayala Ojeda y Aníbal Sanabria Quevedo, este último con antecedente penal por secuestro y otros año 2008, según los responsables de la operación policial.

Del poder de los privados de libertad se incautó dos pistolas calibre 9 mm, 18 cartuchos sin percutir, una radio portátil y 4 teléfonos celulares, además del vehículo en el que se movilizaban, según la Policía Nacional.

El procedimiento se realizó sobre la ruta PY05 en el área urbana de esta capital departamental.

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Detenidos intentaron huir, afirman

Según el subcomisario Oscar Cáceres, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional en Amambay, señaló que el conductor del rodado intervenido hizo caso omiso a la señal de alto de los efectivos policiales por lo que se produjo una persecución.

Finalmente, los uniformados interceptaron el rodado y capturaron a los ocupantes ya que no tenían los documentos necesarios para la tenencia ni del vehículo ni de las armas incautadas.