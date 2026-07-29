Nueva chicana traba el inicio del juicio por el caso Melania Monserrath

El juicio oral por el presunto feminicidio y abuso sexual de la niña Melania Monserrath Riveros, ocurrido en el distrito de Fulgencio Yegros, sigue sin poder iniciarse debido a un nuevo recurso presentado por la defensa del adolescente acusado. El Ministerio Público y la querella adhesiva aguardan que el Tribunal de Apelación de Caazapá resuelva la impugnación para destrabar el proceso.

La audiencia debía comenzar el pasado 20 de julio, luego de que el Tribunal de Sentencia de Caazapá adelantara la fecha inicialmente fijada para agosto, atendiendo un pedido formulado por la Fiscalía y la querella adhesiva. La modificación había sido dispuesta por el presidente del Tribunal de Sentencia Colegiado, Mario César Miranda, con el objetivo de evitar riesgos procesales relacionados con el vencimiento del plazo de prisión preventiva que pesa sobre el adolescente procesado.

Sin embargo, antes del inicio del debate oral, la defensa técnica del acusado interpuso un recurso de apelación contra la providencia que adelantó el juicio, dejando nuevamente suspendido el proceso hasta que el Tribunal de Apelación emita una resolución. Actualmente, tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva aguardan la decisión de los camaristas, cuya resolución definirá si el juicio podrá iniciarse o si la causa volverá a sufrir una nueva postergación.

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Los representantes de la acusación sostienen que las sucesivas impugnaciones presentadas por la defensa han retrasado reiteradamente el inicio del juicio oral, pese a que la causa ya se encuentra lista para ser debatida.

Inicialmente, el juicio había sido fijado para junio, pero fue suspendido debido a una superposición de audiencias en la agenda del Tribunal de Sentencia. Posteriormente, se reprogramó para el 6 de agosto.

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Ante esa situación, el Ministerio Público promovió diversos recursos argumentando que mantener la nueva fecha representaba un riesgo procesal, ya que el adolescente cumpliría un año bajo prisión preventiva antes del inicio del juicio y podría solicitar el cese de esa medida cautelar.

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La Fiscalía advirtió que ese escenario incrementaría el riesgo de fuga y podría comprometer el normal desarrollo del proceso penal, por lo que solicitó adelantar el debate oral. Tras analizar los antecedentes, el Tribunal de Apelación de la Niñez, Adolescencia y Penal Adolescente hizo lugar al planteamiento y posibilitó que el Tribunal de Sentencia fijara como nueva fecha de inicio el 20 de julio.

No obstante, esa decisión también fue cuestionada por la defensa del adolescente mediante un nuevo recurso de apelación, cuya resolución quedó nuevamente en manos del Tribunal de Apelación de Caazapá. Mientras no exista un pronunciamiento definitivo sobre esa impugnación, el juicio permanecerá suspendido y no podrá iniciarse el debate sobre los hechos investigados.

El adolescente afronta proceso por los presuntos hechos punibles de feminicidio y abuso sexual en niños, en relación con la muerte de Melania Monserrath Riveros.

Debido a que el acusado es menor de edad, el proceso se desarrolla conforme a las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, normativa que prohíbe divulgar datos o elementos que permitan identificar al procesado.