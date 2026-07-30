Policiales
30 de julio de 2026 a la - 17:55

“Cielo Blanco”: Interpol detiene a presunto integrante de esquema que enviaba cocaína a Malasia

Alfredo Ortigoza con camiseta oscura, de pie con expresión seria, mientras un agente de Interpol lo acompaña de espaldas.
Alfredo Ortigoza, capturado por Interpol.

Desde Interpol Paraguay se reportó la detención de un hombre que integraría un esquema dedicado al envío de cocaína al sudeste asiático, principalmente Malasia. El operativo fue denominado “Cielo Blanco”.

Por ABC Color

En el marco de tareas de vigilancia e inteligencia orientadas a combatir el tráfico internacional de drogas, la Interpol llevó a cabo el Operativo “Cielo Blanco”, mediante el cual se identificó una organización dedicada al envío de cocaína desde Paraguay a Asia.

Según el comisario Juan Fretes, el destino de la droga era el sudeste asiático, principalmente Malasia, aunque también Tailandia. Asimismo, detalló que se utilizaba el territorio argentino como punto de tránsito.

Además dijo que desde Interpol califican como “bastante curiosa” la mencionada ruta para transportar una “cantidad considerable” de clorhidrato de cocaína.

Sujeto observado en entorno residencial, mientras se analiza un mapa de ruta del tráfico de cocaína hacia Kuala Lumpur.
La Policía Nacional observó a un sospechoso de tráfico de cocaína hacia Argentina.

También precisó que entre el intercambio de informaciones con los investigadores de Argentina, estos revelaron a sus pares paraguayos que la droga iba oculta en botellas de vino.

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Un paraguayo detenido

Mediante las investigaciones se pudo determinar que la ruta del tráfico se iniciaba en Paraguay, donde se preparaba y ocultaba la droga antes de ir vía terrestre a Argentina.

Infográfico muestra la ruta de cocaína desde Paraguay, pasando por Buenos Aires, hasta Kuala Lumpur, con imágenes de avión y mapas.
Un gráfico detalla la ruta de envío de cocaína desde Paraguay a Kuala Lumpur, con escalas en Argentina.

En el vecino país, el punto de embarque era el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini -Ezeiza- de Buenos Aires, capital del vecino país, con un destino final a Kuala Lumpur, capital de Malasia.

Sobre el detenido, el jefe policial detalló que se trata de Alfredo Ortigoza, un paraguayo que integraría el esquema para el narcotráfico y ahora se encuentra a disposición de las autoridades. Además, su expareja, también compatriota, había caído previamente en suelo argentino bajo la misma sospecha.

Gráfico informativo sobre ruta del envío de cocaína con mapa, avión, y detalles específicos del vuelo.
Un gráfico informa sobre el envío de cocaína desde Paraguay a Kuala Lumpur, Malasia, pasando por Argentina.

“En base a la inteligencia; la recolección de datos que realizaron los colegas argentinos, este señor era parte del esquema que transportaba la droga con destino final a Malasia. Un dato no menor es que también hasta Tailandia. La investigación es incipiente y hay varias aristas, varios puntos para seguir trabajando”, citó y recordó que el operativo permitió reconstruir la ruta utilizada para el tráfico internacional de cocaína.

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