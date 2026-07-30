“Cielo Blanco”: Interpol detiene a presunto integrante de esquema que enviaba cocaína a Malasia

En el marco de tareas de vigilancia e inteligencia orientadas a combatir el tráfico internacional de drogas, la Interpol llevó a cabo el Operativo “Cielo Blanco”, mediante el cual se identificó una organización dedicada al envío de cocaína desde Paraguay a Asia.

Según el comisario Juan Fretes, el destino de la droga era el sudeste asiático, principalmente Malasia, aunque también Tailandia. Asimismo, detalló que se utilizaba el territorio argentino como punto de tránsito.

Además dijo que desde Interpol califican como “bastante curiosa” la mencionada ruta para transportar una “cantidad considerable” de clorhidrato de cocaína.

También precisó que entre el intercambio de informaciones con los investigadores de Argentina, estos revelaron a sus pares paraguayos que la droga iba oculta en botellas de vino.

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Un paraguayo detenido

Mediante las investigaciones se pudo determinar que la ruta del tráfico se iniciaba en Paraguay, donde se preparaba y ocultaba la droga antes de ir vía terrestre a Argentina.

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En el vecino país, el punto de embarque era el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini -Ezeiza- de Buenos Aires, capital del vecino país, con un destino final a Kuala Lumpur, capital de Malasia.

Sobre el detenido, el jefe policial detalló que se trata de Alfredo Ortigoza, un paraguayo que integraría el esquema para el narcotráfico y ahora se encuentra a disposición de las autoridades. Además, su expareja, también compatriota, había caído previamente en suelo argentino bajo la misma sospecha.

“En base a la inteligencia; la recolección de datos que realizaron los colegas argentinos, este señor era parte del esquema que transportaba la droga con destino final a Malasia. Un dato no menor es que también hasta Tailandia. La investigación es incipiente y hay varias aristas, varios puntos para seguir trabajando”, citó y recordó que el operativo permitió reconstruir la ruta utilizada para el tráfico internacional de cocaína.

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