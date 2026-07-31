Detienen a hombre que arrojó aceite caliente a su pareja en San Juan del Paraná

Un hombre de 52 años fue detenido en la vía pública esta mañana, en un procedimiento encabezado por agentes de la Comisaría 66ª de Encarnación, por tener orden de captura vigente por supuesta violencia intrafamiliar. El hombre fue interceptado en el acceso al barrio 8 de Diciembre, sobre la ruta PY01, aproximadamente a las 6:10 de la mañana.

Según refieren familiares, el señalado arrojó aceite caliente en el rostro de su pareja, una mujer de 39 años, quien fue auxiliada hasta el Hospital General de Itapúa (HGI), donde permanece internada y estable.

Indicaron, además, a los intervinientes que, si bien no hay denuncias y el hombre no tiene antecedentes, no sería el primer episodio de violencia en la pareja.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías. El mismo se abstuvo de declarar ante los intervinientes.

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Intervención policial

El subjefe de la comisaría de la zona, suboficial Gustavo Garay, manifestó que el hecho fue denunciado el viernes pasado, en la comisaría de San Juan del Paraná.

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Los familiares de la víctima residen en el barrio Ita Paso y manifestaron haber visto al presunto agresor por la zona, por lo que los intervinientes montaron vigilancia en el lugar.

Los intervinientes dieron cumplimiento al Oficio N° 609/2026, emitido el 30 de julio, emanado por la Unidad Penal N.° 3, a cargo del fiscal Edgar Villaverde. El episodio de violencia ocurrió el jueves 23 de julio, pero fue denunciado por familiares el viernes 24.