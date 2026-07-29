Policiales
29 de julio de 2026 a la - 08:54

Recuperan camioneta robada en violento atraco domiciliario cometido en Cambyretá

Hombre vestido con camiseta azul marino de 'POLICÍA INVESTIGACIONES' camina por sendero, mientras observa una camioneta blanca parcialmente cubierta de barro.
Un agente de la Policía investiga el hallazgo de una camioneta robada en zona boscosa de Capitán Miranda.Gentileza

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo de una camioneta tipo Ford Ranger, de color blanco, en una zona boscosa del distrito de Capitán Miranda. Los investigadores confirmaron que se trataría de la misma que fue robada el pasado 19 de julio, a unos 15 kilómetros del sitio.

Por Sergio González

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional confirmó que una camioneta hallada abandonada este martes sería la misma que fue robada en un violento atraco domiciliario, cometido en el barrio Barrero Guazu del distrito de Cambyretá, la noche del domingo 19 de julio del corriente.

El rodado sería una camioneta tipo Ford Ranger blanca, con matrícula argentina AB 072 NY, denunciada como robada. Fue hallada en una zona boscosa de la compañía Alborada 2, en el distrito de Capitán Miranda.

Oficial de policía de espaldas en zona boscosa, junto a una camioneta Ford blanca cubierta de hojas y suciedad.
La Policía Nacional confirmó el hallazgo de una camioneta Ford robada el 19 de julio en Capitán Miranda.

Los intervinientes fueron alertados por un agricultor, quien encontró el vehículo mientras realizaba fumigaciones por la zona. El vehículo fue abandonado a 15 kilómetros del sitio donde fue cometido el violento hecho.

Para la intervención fueron convocados personal técnico de los departamentos de Criminalística, Investigaciones y Automotores. Tras la constatación del vehículo, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Camioneta Ford Ranger blanca estacionada en un camino rural rodeado de vegetación densa.
La Policía Nacional encontró una camioneta Ford Ranger blanca en una zona boscosa de Capitán Miranda.

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Violento atraco

Un grupo armado de al menos cuatro integrantes cometió un atraco en una vivienda particular del barrio Barrero Guazu del distrito de Cambyretá, la noche de ese domingo, cerca de las 23:30.

Grupo de personas conversando en un entorno oscuro y acogedor, con luz verde tenue en el techo.
Una pareja argentina fue asaltada en un violento atraco en Cambyretá durante la noche del domingo.

El denunciante fue identificado como César Higinio Ortiz López (44), quien manifestó que estaban en el país desde el viernes. Relató que los maleantes los redujeron a punta de arma de fuego, los maniataron y agredieron exigiendo el dinero.

El relato de las víctimas detalla que el grupo actuó con pasamontañas y munido de armas largas y cortas. Llegaron al sitio y patearon la puerta para acceder a la vivienda, refirieron.

Puerta deteriorada en un ambiente interior, con detalles de pintura desgastada y una cama visible detrás.
Una pareja argentina fue víctima de un atraco violento en su visita a Cambyretá durante la noche del domingo.

Las cuatro personas que estaban en la residencia fueron maniatadas y golpeadas. En todo momento pedían dinero y las llaves de la camioneta. El denunciante indicó que los atracadores hablaban en guaraní.

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Los atracadores se terminaron llevando dinero en efectivo, G. 1.300.000, 400 dólares americanos y 2.000.000 de pesos argentinos. Además, cuatro aparatos celulares y la camioneta de la víctima, una Ford Ranger de color blanco con matrícula argentina AB 072 NY.