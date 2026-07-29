Recuperan camioneta robada en violento atraco domiciliario cometido en Cambyretá

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional confirmó que una camioneta hallada abandonada este martes sería la misma que fue robada en un violento atraco domiciliario, cometido en el barrio Barrero Guazu del distrito de Cambyretá, la noche del domingo 19 de julio del corriente.

El rodado sería una camioneta tipo Ford Ranger blanca, con matrícula argentina AB 072 NY, denunciada como robada. Fue hallada en una zona boscosa de la compañía Alborada 2, en el distrito de Capitán Miranda.

Los intervinientes fueron alertados por un agricultor, quien encontró el vehículo mientras realizaba fumigaciones por la zona. El vehículo fue abandonado a 15 kilómetros del sitio donde fue cometido el violento hecho.

Para la intervención fueron convocados personal técnico de los departamentos de Criminalística, Investigaciones y Automotores. Tras la constatación del vehículo, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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Violento atraco

Un grupo armado de al menos cuatro integrantes cometió un atraco en una vivienda particular del barrio Barrero Guazu del distrito de Cambyretá, la noche de ese domingo, cerca de las 23:30.

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El denunciante fue identificado como César Higinio Ortiz López (44), quien manifestó que estaban en el país desde el viernes. Relató que los maleantes los redujeron a punta de arma de fuego, los maniataron y agredieron exigiendo el dinero.

El relato de las víctimas detalla que el grupo actuó con pasamontañas y munido de armas largas y cortas. Llegaron al sitio y patearon la puerta para acceder a la vivienda, refirieron.

Las cuatro personas que estaban en la residencia fueron maniatadas y golpeadas. En todo momento pedían dinero y las llaves de la camioneta. El denunciante indicó que los atracadores hablaban en guaraní.

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Los atracadores se terminaron llevando dinero en efectivo, G. 1.300.000, 400 dólares americanos y 2.000.000 de pesos argentinos. Además, cuatro aparatos celulares y la camioneta de la víctima, una Ford Ranger de color blanco con matrícula argentina AB 072 NY.