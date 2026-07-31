Renaes: este sería el primer partido con el registro obligatorio para ingresar al estadio

La implementación del Registro Nacional de Espectadores (Renaes) comenzará durante agosto y la Policía Nacional proyecta estrenarlo en el próximo Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, que en esta primera vuelta del Torneo Clausura está previsto para el 23 de agosto.

El nuevo sistema obligará a los aficionados a inscribirse previamente para asistir a partidos de fútbol y, según la institución, permitirá impedir el ingreso de personas con antecedentes o que tengan prohibiciones judiciales vigentes.

El jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía, comisario Diosnel Alarcón, señaló que el objetivo es que la plataforma ya esté operativa para ese encuentro deportivo.

“Yo creo que dentro de poco tiempo, en 3 a 4 semanas, las condiciones técnicas ya van a estar para ser utilizado el sistema”, declaró. No obstante, el jefe policial aclaró que la implementación dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de la consolidación de la operatividad entre las instituciones involucradas.

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Sistema será integrado con las empresas ticketeras

Alarcón explicó que la Policía ya dispone de la plataforma tecnológica y que actualmente los trabajos se centran en integrarla con las empresas encargadas de la venta de entradas y con la administración del Renaes, que está a cargo de Eventos Deportivos, dependiente del Ministerio del Interior (MI).

De acuerdo con la institución, el sistema utilizará una herramienta de validación automática mediante la base de datos biométrica de la Policía Nacional.

Qué datos solicitará el Registro Nacional de Espectadores

Para inscribirse en el Renaes, los aficionados deberán proporcionar nombre y apellido, número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección y una fotografía tipo selfie, que será utilizada para la validación biométrica.

Con esa información se conformará el Registro Nacional de Espectadores, que contará con una lista blanca para las personas habilitadas y una negra para quienes tengan restricciones de ingreso por disposición judicial u otras prohibiciones.

Durante el proceso de venta de entradas, el Renaes notificará automáticamente a las empresas ticketeras si un comprador posee alguna restricción para asistir al evento.

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Agilizar las sanciones por hechos de violencia

El comisario sostuvo que el sistema también facilitará la identificación de personas que provoquen disturbios dentro de los estadios, como el ocurrido en el Superclásico pasado, que debió suspenderse por incidentes entre barrabravas y la Policía.

Con ello, las autoridades buscan aplicar sanciones con mayor rapidez y fortalecer los controles de seguridad en los espectáculos deportivos de masiva concurrencia.