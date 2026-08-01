Cae otro presunto miembro de la banda que asaltó a un camión de caudales en Yataity del Norte

El detenido fue identificado como Juan David Navarro Balbuena (23). Este contaba con orden de captura por el robo agravado en grado de tentativa a un transportador de caudales, ocurrido el 1 de julio sobre la ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora del distrito de Yataity del Norte, y por otros hechos delictivos.

Según el informe de la Policía, durante la intervención fueron requisadas varias evidencias que podrían estar relacionadas con el hecho investigado, como celulares, guantes, camperas y otros elementos.

Los intervinientes realizaron otro allanamiento en la misma zona, correspondiente a una casa comercial propiedad de Ángel Coronel Gauto, mayor de edad. De este lugar fueron extraídos numerosos aparatos celulares, equipos de cámara de circuito cerrado, ropas y guantes. Todos los elementos requisados fueron llevados al depósito de evidencias del Ministerio Público de Santaní.

La comitiva estuvo encabezada por el fiscal de la causa, Cristian David González, de la Unidad Nº 1 de San Estanislao, quien ordenó que el aprehendido, como sospechoso de integrar la banda de asaltantes, sea remitido a la Comisaría 8ª de Santaní mientras se aguarda su comparecencia en el despacho del juez penal de garantías del segundo turno, Francisco Varela.

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El caso investigado

El caso investigado ocurrió el pasado 1 de julio, cerca del Balneario Oasis, sobre la ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora. Entre 10 y 15 hombres fuertemente armados intentaron asaltar un camión blindado de la empresa Yrendagüe, que transportaba en su interior 59 cajas de celulares de alta gama y medicamentos adelgazantes.

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Tras el asalto fallido, los malvivientes dejaron abandonados varios vehículos utilizados en el atraco, entre ellos un automóvil que fue incinerado en la zona de la Comisaría de Tacuara, jurisdicción de Santaní.

Unos días después de este suceso, un grupo tipo comando tomó por asalto el depósito de la DNIT en Mariano Roque Alonso, donde primeramente tomó de rehén a una funcionaria e hirió de gravedad a un agente de la Policía para apoderarse de las mercaderías que habían quedado en el lugar, las cuales eran parte de los productos requisados del camión transportador por no contar con los documentos en orden.