Video: enfermera encontró su auto chocado tras su guardia en el Hospital de Trauma

Este sábado, la enfermera Fátima Patiño reveló que los profesionales del Hospital de Trauma constantemente son víctimas de la inseguridad en la zona. Según la afectada, anteriormente le robaron los accesorios de su vehículo, pero el hecho que le motivó a alzar su voz hoy fue que ahora su auto fue chocado y no encontró ningún tipo de respuestas sobre el hecho.

Según comenta, al concluir su jornada laboral de 12 horas, la profesional encontró su vehículo con graves daños y el choque se habría registrado frente a la portería del hospital. Asimismo, denuncia que el hecho ocurrió con la presencia de policías y guardias de seguridad que, nuevamente conforme a su denuncia, no intervinieron ni brindaron información sobre el hecho.

Asimismo, Patiño aseguró que estos episodios son recurrentes y para el personal que percibe “apenas el sueldo mínimo”, costear reparaciones de pintura resulta un considerable golpe económico, ya que tampoco puede contratar un seguro o pagar un estacionamiento privado por limitaciones económicas.

“Nuestro día a día es nuestro vehículo. Uno trabaja toda la noche; le chocaron a mi vehículo frente a la portería. Y no soy solamente yo, todos mis compañeros pasan por esto y esta vez el daño es bastante. Yo dije que esta vez no me iba a callar; el daño es grande. El Hospital de Trauma no cuenta con estacionamiento y lastimosamente dejamos en la vereda, sé que está prohibido, pero ¿Qué vamos a hacer? No venimos por lujo en vehículo", sentenció.

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