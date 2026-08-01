Cae “Akiles” y su compañero tras amenazar con armas en la Chacarita

Una comitiva de la Comisaría 5ª de Asunción detuvo en la tarde del viernes a dos jóvenes sospechosos en la zona baja de la Chacarita, específicamente en el sector del Club 3 de Febrero.

El procedimiento se activó luego de que un poblador de la zona se presentara a denunciar que fue amenazado de muerte por un sujeto que portaba un arma de fuego larga.

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El principal sospechoso fue identificado como Juan Ángel Domínguez Cattebeke, alias “Akiles”, de 19 años. Junto a él fue arrestado Dionicio Diosnel Duré Centurión, de 26 años. Ambos fijan domicilio en el mismo barrio y, aunque no registran antecedentes penales con condenas firmes, ya estaban bajo la lupa de los investigadores por constantes disturbios.

Persecución a pie en los pasillos del barrio

El subcomisario Ricardo Chaparro detalló que apenas recibieron la alerta vecinal desplegaron patrullas en las inmediaciones de las calles Florencio Villamayor e Independencia Nacional. Al notar la llegada de los uniformados, alias “Akiles” intentó escapar corriendo e ingresó a una vivienda particular para ocultarse.

Los policías rodearon la propiedad y lograron reducir a los dos hombres en flagrante comisión de delitos. Al verse acorralado, el joven de 19 años intentó deshacerse del arma arrojándola al suelo, pero la maniobra fue vista por los intervinientes.

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Hallaron escopeta, balas de revólver y presunta droga

En el interior de la casa, los agentes incautaron un arsenal que demuestra la peligrosidad con la que operaban en el barrio. Entre las evidencias recolectadas se encuentran una escopeta de la marca Maverick, modelo 88, calibre 12. Seis cartuchos calibre 12 vivos (sin percutir). Trece proyectiles de armas cortas (seis de calibre .357 y siete de calibre .38), G. 158.000 en billetes de baja denominación y una bolsa de polietileno con hierba, presumiblemente marihuana.

Debido al hallazgo de la droga con los billetes, se presume que estas personas están vinculados a la distribución de sustancias.

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El jefe policial de la Comisaría 5ª confirmó que el grupo de Investigaciones de Asunción ya venía procesando grabaciones y fotografías de alias “Akiles” y su entorno. El joven es señalado por salir constantemente a las calles del barrio a amedrentar a los trabajadores y transeúntes con disparos al aire o armas de grueso calibre.

El caso fue comunicado inmediatamente a la fiscal de turno de la Unidad 20, la abogada Teresa Sosa, quien ordenó la detención preventiva de los dos involucrados.

Asimismo, por la tenencia de los estupefacientes, tomó intervención el agente fiscal Christian Ortiz, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, a fin de procesar a los implicados por los supuestos hechos de producción de riesgos comunes y violación a la ley de drogas.