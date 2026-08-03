Bebé fallecido en Ñemby: Fiscalía espera resultados de autopsia para tomar medidas

La Policía y la Fiscalía están investigando el fallecimiento de un bebé de tres meses que llegó el domingo hasta el Hospital Distrital de Ñemby, prácticamente sin signos vitales.

Sobre el caso, la forense Magalí Enciso indicó que al examen externo no se observaron signos de violencia externa, pero sí una pequeña salida de secreción líquida por la nariz, que se podría presumir a una broncoaspiración, entonces se podría tartar de una asfixia por broncoaspiración, pero que aún no se puede determinar con precisión la causa del fallecimiento.

A continuación explicó: “Hicimos el examen interno con las tres aperturas de las cavidades, graneana, torácica y abdominal, donde se tomaron muestras. Esas muestras van a ir a estudio por la patóloga forense, histopatológico, entonces eso daría un informe en un plazo de un mes, más o menos”.

También se tomaron muestra de sangre y se solicitó un screening toxicológico.

Por otra parte, la profesional aseguró que a simple vista se puede observar una criatura bien nutrida para su edad, descartando así alguna señal de desnutrición.

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De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el pequeño residía en la misma vivienda junto a su madre y su padrastro. El trágico hecho se dio a conocer luego de que la madre, al percatarse de que su hijo no respiraba, pidiera desesperadamente ayuda a los vecinos del lugar.

“La mamá lo que manifiesta es que le dio leche de fórmula a las 18:00 y a las 20:00, más o menos, se percata que está sin signos de vida”, comentó al fiscala Mirian Santos.

Ante la consulta de una posible imputación contra la madre del bebé, manifestó que primero debe hacer un análisis de todo lo colectado, además de tomar alguna declaraciones a los familiares cercanos. “Después de eso estaríamos tomando algunas determinaciones para definir la determinación que corresponde”, dijo.