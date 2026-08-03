Detienen a una joven por presunto infanticidio

El caso fue denunciado anoche, aproximadamente a las 22:30, en la Comisaría 8ª de esta ciudad. Se trata de Francisca Fernández González, de 18 años, domiciliada en la compañía San Blas Novireta, quien está sindicada como la autora de la muerte de su hijo recién nacido, que fue ahorcado con un alambre y arrojado a una letrina ubicada en el fondo del predio de la casa.

La causa de la muerte del recién nacido fue diagnosticada como asfixia por ahorcamiento. Se trata de una criatura de sexo masculino. El hecho habría ocurrido presuntamente ayer, cerca de las 15:00, en el interior de una vivienda donde vive la joven, pero el suceso recién fue descubierto por las hermanas de la misma en horas de la noche, quienes dieron aviso a la Policía.

Según la versión de los familiares, las tres hermanas viven en un predio grande, pero en diferentes casas, debido a que la joven Francisca Fernández no quería compartir la misma vivienda con sus hermanas.

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Extraño comportamiento

Según el relato de las denunciantes, ayer domingo, en horas de la tarde, notaron que la ahora detenida presentaba una actitud muy extraña y vieron que a cada rato iba al sanitario familiar. Posteriormente, observaron que también se dirigió hacia el fondo del predio, donde se encuentra una vieja letrina, en la que encontraron al recién nacido sin signos vitales, con un alambre en el cuello, señalaron.

Intervinientes

Tras la información recibida en la Comisaría 8ª, se dio aviso al fiscal de turno, Cristian David González, quien fue acompañado por el subjefe de la sede policial, oficial inspector Luis Armoa; personal de Criminalística, a cargo del comisario Fermín Aldana; además del médico forense y otros funcionarios del Ministerio Público.

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Conforme a la manifestación de los investigadores, por el momento se desconoce cuál habría sido el motivo que llevó a la joven madre a tomar la drástica determinación de matar a su propio hijo.