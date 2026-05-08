San Estanislao: hombre es condenado a 29 años de cárcel por tentativa de feminicidio

El condenado contaba con antecedentes de un caso similar acontecido en 2017 en la misma zona, pero con otra joven que también lo había denunciado, por lo que ya estaba guardando reclusión en la Penitenciaría de San Pedro.

El representante del Ministerio Público de este caso es el agente fiscal Carlomagno II Alvarenga, de la Unidad Penal Nº 1 de San Estanislao, quien logró la condena de 29 años de pena privativa de libertad para Milciades Collante Esquivel, que fue hallado culpable por el hecho de tentativa de feminicidio.

Según los antecedentes presentados por el fiscal acusador, este hecho ocurrió el 24 de abril de 2019 en el predio de la vivienda de la madre de la víctima, donde la misma se había refugiado días antes debido a las constantes agresiones físicas a las que era sometida por su pareja, Milciades Collante.

Herida con arma de fuego

Conforme a los testimonios brindados por los testigos y por la propia víctima, el ahora condenado había intentado sacar a la fuerza a la mujer de la casa de su madre, pero al no conseguir su objetivo utilizó su arma de fuego para dispararle en tres partes del cuerpo, hiriéndola en la espalda, el cuello y el hombro, para posteriormente darse a la fuga.

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La aprehensión de Collante por este caso se registró en 2023 en su vivienda particular.

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Evidencias

Durante el juicio realizado en el juzgado de Santaní, el representante del Ministerio Público exhibió numerosas pruebas, entre ellas informes médicos y otras evidencias, con las que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el hecho consumado.

Miembros del Tribunal

El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo integrado por la jueza Romina Onieva como presidenta, acompañada por los miembros titulares Walter Ramírez y Cristian Duarte.

Tras la condena de 29 años impuesta por el Tribunal de Sentencia, el acusado seguirá recluido en la cárcel regional de San Pedro de Ycuamandyyú.