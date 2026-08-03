Detienen en Pedro Juan Caballero a acusado de abusar de su hija y embarazarla

La Dirección de Policía de Amambay, informó que un hombre de 33 años fue detenido en Pedro Juan Caballero tras ser denunciado por abuso sexual del que fue víctima su propia hija, una adolescente de 14 años, que como consecuencia del abuso, se embarazó y dio a luz a un bebé que actualmente tiene 4 meses.

Según un boletín policial, la denuncia fue formulada ante la Comisaría 3ra. de esta ciudad. El subcomisario Jorge Insfrán, titular de dicha dependencia, indicó que, según manifestaciones de la madre de la víctima, el abuso es sistemático desde hace un año aproximadamente.

Víctima no le contó antes a la madre porque era amenazada

Según la denuncia formulada por la madre de la víctima, la misma manifestó que su hija, en el momento en que le confesó que fue víctima de abuso sexual, le dijo que no contó nada antes por temor a que le haga algún otro daño ya que supuestamente la amenazaba de muerte.

Tras la grave denuncia, tomaron intervención representantes del Ministerio de la Defensa Pública, Codeni y el Ministerio Público para dar continuidad a la investigación y tomar las medidas de protección de la víctima. La fiscala Katia Uemura, informó que imputó por abuso sexual en niños al denunciado y solicitó que sea remitido a la cárcel.

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Los nombres de los protagonistas de esta historia se omiten en virtud a la ley de protección de menores de edad vigente en nuestro país.