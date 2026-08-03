Operativo “Yida Transfronterizo” deja cinco detenidos por presunta estafa digital en Misiones

A tempranas horas de este lunes, una comitiva fiscal encabezada por las fiscales Ruth Karina Benítez y Diana Raquel Gómez Cuenca, ambas de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público, puso en marcha el operativo “Yida Transfronterizo” en la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones.

El procedimiento tuvo como objetivo ejecutar allanamientos simultáneos y desarticular una presunta estructura dedicada a hechos punibles relacionados con estafas mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal.

La intervención contó, además, con la participación de agentes del Departamento Especializado contra los Hechos Punibles Financieros; del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen y los Hechos Punibles Informáticos; así como del Departamento Especializado contra los Hechos Punibles Económicos y Financieros de Asunción y la Regional de Misiones.

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Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en tres viviendas, donde fueron aprehendidas cinco personas y se incautó una importante cantidad de evidencias.

Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Ramón Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel, Jonathan Marcelo Segovia Báez, Néstor Manuel Galeano Martínez y Luis Alberto Portillo Ávila, todos oriundos de la ciudad de San Ignacio.

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Durante los procedimientos fueron incautados cheques de diferentes entidades bancarias, tarjetas SIM de distintas líneas telefónicas, dinero en efectivo, un rifle semiautomático tipo M4 calibre .22, modelo Mossberg International T15T, con ocho cartuchos sin percutir.

Además, se incautó un arma de fuego tipo revólver calibre .22, con la inscripción PASPERFSA ARMAS Industria Argentina, serie Nº 149757, con cuatro cartuchos sin percutir y dos vainas servidas.

También fueron incautados dispositivos electrónicos (aparatos celulares), una CPU marca FTX de color negro, placa Zate 3.0, agendas, carpetas archivadoras, talonarios de recibos de dinero, libretas de control de pago con y sin membrete —algunas completadas y otras en blanco—, además de una notebook.

Todos los elementos incautados fueron individualizados, registrados, debidamente lacrados y entregados al Ministerio Público, quedando bajo la correspondiente cadena de custodia para su posterior análisis técnico, financiero y pericial.

Los aprehendidos fueron trasladados a la ciudad de Asunción, a disposición de los intervinientes.

Presunta modalidad de estafa

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización ofrecía elevados ingresos económicos mediante la realización de supuestas tareas digitales vinculadas con la calificación de productos destinados al mercado chino.

Una vez captadas, las víctimas eran inducidas a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias administradas por operadores locales. Posteriormente, los fondos eran convertidos en criptomonedas (USDT) y remitidos a billeteras digitales controladas por la organización en el extranjero, dificultando el rastreo del dinero.

Asimismo, cuando las víctimas intentaban retirar las supuestas ganancias acumuladas en la plataforma fraudulenta, los administradores bloqueaban el acceso a los fondos y exigían nuevos pagos bajo el argumento de impuestos o comisiones, consolidando de esta manera el esquema de estafa.

Hasta el momento, la investigación permitió documentar más de 60 víctimas directas, con un perjuicio patrimonial inicialmente acreditado de G. 605.468.213.

No obstante, el análisis de la evidencia digital y de los movimientos de criptoactivos permitió detectar operaciones superiores a USD 3 millones en USDT, equivalentes a más de G. 22.000 millones.

Los investigadores estiman que la organización podría haber afectado a más de 2.000 personas en todo el territorio nacional.