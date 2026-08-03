Operativo “Yida Transfronteriza”: desarticulan red de estafa informática con vínculo en Asia

Una comitiva fiscal-policial ejecutó este lunes allanamientos simultáneos en San Ignacio, departamento de Misiones, contra una presunta red de estafa internacional mediante sistemas informáticos.

El operativo, denominado “Yida Transfronteriza”, dejó como resultado -hasta el momento- tres personas detenidas y la incautación de evidencias vinculadas a la investigación.

Los procedimientos fueron realizados en búsqueda de tres presuntos operadores locales del esquema, quienes habrían remitido de manera sistemática los activos obtenidos a billeteras electrónicas matrices ubicadas en el extranjero, lo que, según los investigadores, evidencia un control centralizado de la organización.

Durante el análisis de la estructura también se detectó el uso de direcciones IP compartidas, tanto locales como provenientes de Asia.

Lea más: ¡Alerta! Página falsa difunde nota fraudulenta sobre ABC y Banco Itaú

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Red captaba víctimas con falsas ofertas de trabajo remoto

Según el informe policial, la organización captaba víctimas mediante una plataforma ficticia en la que ofrecía supuestos trabajos remotos. Las personas afectadas entregaban dinero para ingresar al sistema y, al intentar retirar las ganancias prometidas, los ciberdelincuentes bloqueaban el acceso.

Además, los responsables exigían un 20% adicional para permitir el retiro de los fondos, según los datos preliminares de la investigación.

Posteriormente, el dinero obtenido mediante la estafa era convertido a criptomonedas, una maniobra que habría sido utilizada para intentar lavar los activos provenientes del esquema.

El dinero se convertía a criptomonedas comprándolas directamente a otras personas con ayuda de intermediarios locales. Según la Policía Nacional, se movieron más de G. 18.200 millones, de los cuales casi la totalidad fue retirada a dos billeteras digitales específicas para sacar el dinero del sistema bancario tradicional y ocultar su rastro.

Lea más: ¡Alerta de suplantación y estafa! Difunden noticia falsa utilizando logo y diseño de ABC

Investigación estima más de 60 víctimas

De acuerdo con el análisis preliminar, se identificaron formalmente más de 60 víctimas y un perjuicio económico superior a G. 600 millones.

Sin embargo, los investigadores señalan que la evidencia criptográfica extraída indica que la red habría logrado lavar más de US$ 3 millones, lo que proyecta una estimación de hasta 2.000 afectados solo en nuestro país.

La investigación se centra en la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.

Buscan bloquear fondos digitales

Los investigadores ya solicitaron cooperación internacional con los países involucrados con el objetivo de congelar cuentas y embargar billeteras de criptomonedas vinculadas a la estructura investigada.

La Policía insta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas de inversiones o trabajos remotos que prometan ganancias desproporcionadas a cambio de depósitos de dinero previos.