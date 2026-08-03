Ybycuí: intervienen carrera de caballos tras denuncia de presunta participación de menores

La intervención se realizó en el “Hipódromo Lai López”, ubicado en la colonia Agustín Goiburú del distrito de Ybycuí, en el departamento de Paraguarí, donde en horas de la tarde del domingo se desarrolló una carrera de caballos.

El procedimiento se realizó tras una denuncia presentada ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de Ybycuí, que alertaba sobre la presunta presencia de menores como corredores durante la competencia hípica.

Lea más: “Maldita mala costumbre”, dice ministro sobre uso de niños en carrera de caballos

Sin embargo, durante el procedimiento realizado por la Policía Nacional y una representante de la Codeni no fueron encontrados menores, pero los organizadores fueron advertidos sobre la prohibición legal de involucrarlos en dicha actividad.

La responsable de la Codeni, Francisca Noelia Genez Fleitas, acompañada por agentes policiales de la Comisaría 16ª, acudió hasta el sitio para verificar la situación.

Lea más: Cecilio Báez: niño de 8 años murió tras caer de un caballo durante una carrera en un hipódromo

La comitiva fue recibida por los organizadores, Isidro López Ferreira y Omar Luciano Caballero Rolón, quienes manifestaron que los participantes eran mayores de edad y proporcionaron sus datos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el procedimiento, la representante de la Codeni recordó a los organizadores que está prohibida la participación de niños y adolescentes en estas actividades. Además, solicitó que no vuelvan a ser utilizados para carreras de caballos.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de Ybycuí, Óscar Fernández, para los fines correspondientes.