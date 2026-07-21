“Maldita mala costumbre”, dice ministro sobre uso de niños en carrera de caballos

Recientemente se dio a conocer que un niño de apenas 8 años que hacía de jinete perdió la vida luego de sufrir una violenta caída de un caballo mientras participaba de una carrera disputada en el Hipódromo San Isidro, ubicado en el barrio San Miguel de Cecilio Báez.

Según el titular del Minna, Walter Gutiérrez, el hecho ocurrió el sábado 18 de julio en “pleno casco urbano” y recién ayer tuvo un mayor conocimiento público.

“Es un hecho terrible que lamentamos; en términos futbolísticos, no puede suceder esto, menos a esta altura del campeonato. En las carreras de caballos utilizan al niño por su peso ligero para que el caballo no pierda fuerza o velocidad”, citó.

Asimismo, confirmó que la institución a su cargo acompaña toda la investigación con el protocolo correspondiente, ya que también se habla de una explotación infantil.

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“Es una maldita costumbre”

El ministro también reconoció que la mencionada práctica es “algo bastante naturalizado” principalmente en áreas rurales y reiteró que ningún tipo de necesidad “justifica” tal comportamiento.

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Sobre el caso en sí precisó que tras recabar informaciones, la muerte del pequeño se dio tras un choque entre dos caballos. Además, el otro equino involucrado era montado por un adolescente de 17 años, que sería familiar del fallecido.

Además citó que el personal médico del Hospital General de Coronel Oviedo activó los protocolos necesarios y al momento en que apareció el padre del niño, este “no quería dar toda la información” e incluso alegó que su hijo se cayó de una bicicleta.

“Estamos convencidos de que esto no puede quedar así. Tiene que ser algo ejemplificador, no solamente hablar de los padres, también se está verificando quiénes fueron los organizadores, los propietarios de estos animales, las personas encargadas de preparar al caballo. Sistemáticamente, es una maldita mala costumbre; todo el mundo ve como algo normal que se hacía hace muchísimo tiempo, pero estamos en el siglo XXI, no podemos seguir naturalizando eso”, sentenció.

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