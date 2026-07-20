Cecilio Báez: niño de 8 años murió tras caer de un caballo durante una carrera en un hipódromo

La víctima fue identificada como Thiago Josué Recalde Vera, de 8 años, domiciliado junto a su familia en la compañía San Agustín, del distrito de Santa Rosa del Mbutuy.

De acuerdo con el informe de la Comisaría jurisdiccional, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 del 18 de julio, durante una carrera de apuesta sobre una distancia de 300 metros. Según relató el padre del menor, Alberto Salustiano Recalde Alvarenga, de 51 años, el niño montaba un caballo cuando, en la mitad del recorrido y por circunstancias que aún se desconocen, el animal impactó contra el alambrado que divide el sector destinado a los corredores.

A raíz del fuerte impacto, el menor salió despedido del caballo y sufrió lesiones de extrema gravedad. Inmediatamente fue auxiliado por personal que se encontraba en el lugar y trasladado en la ambulancia de la Municipalidad de Cecilio Báez hasta el Hospital General de Coronel Oviedo. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, minutos después se produjo su fallecimiento.

La asistente fiscal de turno, Ninfa Arévalos, se constituyó en el centro asistencial para el procedimiento de rigor. Por su parte, la médica pediatra Katia Duarte diagnosticó como probable causa de muerte un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave.

Por disposición de la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 3, Lourdes María Soto, el cuerpo del menor fue entregado a su padre para las exequias correspondientes, mientras que los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para la prosecución de las investigaciones. No se descarta la imputación de los padres de la victima.