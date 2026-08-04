Condena de 30 años de prisión por filicidio e intento de feminicidio en Encarnación

Delosantos Reyes (41) fue condenado a 30 años de prisión por homicidio doloso e intento de feminicidio, cometidos el pasado 11 de junio de 2023, en una vivienda del barrio Santa Librada de la ciudad de Encarnación. El Tribunal de Sentencia estuvo compuesto por las magistradas Diana Aranda, Eva Silva y Ninfa Aguilera, quienes, además, sumaron cuatro años de medida de seguridad.

La agente fiscal que defendió la causa por el Ministerio Público, Rocío Valdez, comprobó, a través de pruebas científicas, que el hombre era el padre biológico de la víctima fatal, una adolescente de 17 años. El hombre la atacó mientras estaba indefensa, con 8 estocadas en la cabeza y el rostro que le causaron la muerte.

El filicidio constituyó un agravante para el homicidio de la menor de edad. En principio, se consideró que el agresor era el padrastro de la joven y que pudo ser una víctima colateral en un episodio de violencia contra su madre. Este elemento que agregó la investigación detectó que había conflictos entre el acusado y la menor, quien no lo quería reconocer como progenitor.

Posteriormente, tras asesinar a su propia hija, atacó también a la madre, su expareja, quien resultó con serias lesiones. El Tribunal consideró la medida de seguridad ante estudios psicológicos que determinaron que el condenado tiene actitudes agresivas e impulsivas.

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El trágico caso

La noche del 11 de junio de 2023, Reyes llegó a la vivienda de su hija, Damaris Judith Benítez Castillo (17). La joven estaba aparentemente durmiendo en el momento en que fue atacada, porque no presentó rastros de defensa, según las pericias forenses.

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Fue ultimada con 8 estocadas propinadas con una herramienta de albañilería conocida como “cortahierros”. La madre, Nélida Castillo Martínez, también fue herida con la misma arma. Tras la detención del hombre, se produjeron una serie de manifestaciones en pedido de justicia por la joven que fue ultimada.

Damaris no fue reconocida por su padre, por lo que el Ministerio Público tuvo que recurrir a pruebas de ADN para determinar la paternidad de Reyes. El crimen pudo haberse cometido durante un estado de ebriedad y los investigadores también cotejaron denuncias previas de la expareja por episodios de violencia familiar