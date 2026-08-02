Ronda de tragos termina con un muerto y un herido por arma blanca en Obligado

Una gresca durante una ronda de tragos terminó en homicidio durante la noche de este sábado, cerca de las 20:40, en una vivienda del barrio Virgen del Carmen del distrito de Obligado, en Itapúa. La víctima fatal fue identificada como Ramón Ignacio Ferreira Báez (33), oriundo de Puerto Obligado.

El fallecido llegó sin signos de vida al Puesto de Salud de Obligado, con una herida de arma blanca en el costado derecho, según el informe policial. Entretanto, otro involucrado fue trasladado hasta el Centro de Salud de Bella Vista y, posteriormente, llevado al Hospital General de Itapúa, con una herida de arma blanca en el lado izquierdo de aproximadamente 3 cm de longitud.

El herido fue identificado como Florentín del Rosario Colmán Ñari (42), también con domicilio fijado en Puerto Obligado.

Fueron convocados al sitio personal técnico de los departamentos de Criminalística e Investigaciones. Además, los intervinientes comunicaron el hecho al Ministerio Público.

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Presunto homicida prófugo

El trabajo de investigación indica que, según relatos, la riña involucró a varias personas. Primeramente, la víctima fatal fue quien apuñaló al herido, Colmán.

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En represalia, una tercera persona atacó y asesinó de una estocada a Ramón Ferreira.

Se trataría de un joven a quien sindican como Bernardo Andrés González Bogado (20), quien permanece prófugo y sería oriundo de la zona.