Imputan a abuelo y nieto por brutal asesinato de sobrino en Independencia

El homicidio fue descubierto ayer de tarde (3 de agosto) en el barrio 11 Estrellas de la localidad de Melgarejo, que a su vez es el centro urbano del distrito de Independencia, en el departamento de Guairá.

La víctima fatal fue identificada como Cristhian Sosa Oviedo, de 27 años, quien supuestamente sufría trastornos mentales y que estaba desaparecido desde el jueves 30 de julio pasado.

El supuesto autor material del crimen es su primo político, un adolescente de 16 años, en tanto que el presunto cómplice es el abuelo de este último, Victoriano Duarte, de 74 años, quien por su parte es tío político del finado.

El chico de 16 años habría dicho que encontró a Cristhian tratando de abusar sexualmente de su mamá, que es sordomuda, por lo que lo golpeó con un hacha en la cara. Eso pasó el jueves a las 19:00 aproximadamente.

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Después, el menor de edad fue a avisar a su abuelo que acababa de matar a Cristhian. Entonces, ambos esperaron hasta las 05:00 del viernes y arrastraron el cuerpo hasta un monte cercano, donde hay una gran fosa que quedó así tras reiteradas búsquedas de plata yvyguy.

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El abuelo y el nieto arrojaron el cadáver y lo cubrieron con ropas viejas y basura, aunque después rellenaron el hueco, dejando completamente sepultada a la víctima.

La propia Policía Nacional emitió posteriormente una alerta de búsqueda, ante la denuncia de desaparición que hicieron los familiares de Cristhian.

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Ayer lunes, el propio padre de Cristhian, Salomón Sosa, sorprendió a Victoriano Duarte con la bicicleta del desaparecido, tras lo cual lo denunciaron y se inició la búsqueda en la zona, apoyada por toda la comunidad.

Supuestamente, fue el propio Victoriano el que contó dónde estaba el cuerpo.

La Fiscalía imputó a los dos supuestos involucrados. Para el abuelo, procesado como cómplice, piden arresto domiciliario, debido a su edad. Para el nieto, solicitan la internación en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica, es decir, cárcel.