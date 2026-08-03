Independencia: Hallan muerto a joven desaparecido y detienen como autores confesos a un hombre de 74 años y un adolescente de 16 años.

La búsqueda de un joven de 27 años desaparecido en Independencia terminó con el hallazgo de su cuerpo enterrado en una zona boscosa. La Policía aprehendió a un hombre de 74 años y a un adolescente de 16, quienes habrían admitido su participación en el hecho.

El hallazgo se produjo en la tarde de este lunes en una propiedad ubicada en una zona boscosa de Melgarejo, distrito de Independencia, luego de varios días de búsqueda de un joven de 27 años cuya desaparición había sido denunciada por su padre.

Según el informe de la Comisaría 14ª de Melgarejo, familiares y vecinos intensificaron la búsqueda tras despertar sospechas por la conducta de un hombre de 74 años, quien ese mismo día entregó a la familia la bicicleta que utilizaba la víctima.

Esa situación motivó a los allegados a dirigirse hasta la vivienda del adulto mayor para exigir información sobre el paradero del joven. Posteriormente, el hombre indicó el lugar donde se encontraba el cuerpo, lo que permitió a las autoridades intervenir.

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En el sitio fueron encontradas inicialmente prendas de vestir y calzados dentro de una fosa. Minutos después, con apoyo de una retroexcavadora, los intervinientes lograron localizar el cuerpo enterrado. Personal del Departamento de Criminalística, agentes de Investigaciones, el médico forense y la fiscala Rocío Rivas participaron del procedimiento de levantamiento del cadáver.

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Causa de muerte

La inspección médica preliminar determinó como probable causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico grave.

De acuerdo con la versión recogida por la Policía, la víctima había salido de su vivienda el jueves por la tarde para visitar a una familia conocida que se encontraba en un retiro espiritual.

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Siempre según esa versión preliminar, el adolescente manifestó que, al regresar a la vivienda, encontró al hombre presuntamente agrediendo sexualmente a su madre. Afirmó que intervino para detener la situación y, durante un forcejeo, golpeó a la víctima con un hacha, causándole la muerte.

La Policía informó además que el abuelo del adolescente habría llegado posteriormente al lugar y, según la investigación, colaboró en ocultar el cuerpo, trasladándolo hasta una zona boscosa donde fue enterrado.

Las autoridades señalaron que ambos realizaron manifestaciones que los vinculan con el hecho. No obstante, será el Ministerio Público el encargado de determinar, mediante la investigación y las pericias correspondientes, las circunstancias en que ocurrió el homicidio y el grado de responsabilidad penal de cada uno.

Por disposición fiscal, el hombre de 74 años quedó recluido en la Comisaría 5ª Ybaroty, mientras que el adolescente también fue puesto a disposición del sistema de justicia.