Se entregó en Independencia el supuesto asesino de granjera checa-alemana de Paso Yobái

El homicidio de Olga Brodkorb, de 56 años, nacida en República Checa, pero que también tenía documentos de Alemania, se produjo en la madrugada del 26 de abril pasado durante un asalto a su granja de la colonia Planchada del distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá.

La mujer aparentemente cayó en una trampa de la que habría participado uno de sus empleados, Daniel Pereira Medina, de 31 años, quien la llamó por teléfono cuando ella ya estaba durmiendo, supuestamente para que le llevara combustible porque su motocicleta se había quedado varada en un camino rural de la zona.

Efectivamente, la europea salió de su casa a bordo de su automóvil para llevar nafta a su empleado, pero cuando regresó a su granja ya fue encañonada y después ejecutada con un disparo en la cabeza.

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Los delincuentes que entraron a robar ya estaban esperando detrás de la propiedad desde una hora antes, según el registro de cámaras de seguridad.

Tras consumar el crimen, los maleantes escaparon en el auto de la víctima, que después fue quemado a unos pocos kilómetros de distancia.

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El 7 de mayo pasado, policías de Homicidios de Asunción capturaron a cuatro de los supuestos implicados, Darío Aguilar Saucedo, de 36 años; Juan Alberto Rodas García, de 20 años; Eleno Fonseca Lezcano, de 27 años, y Venancio Trinidad González Salinas, de 28 años.

Sin embargo, los policías no pudieron detener cuando eso al considerado líder de la banda, Osmar Antonio Fonseca Lezcano, de 35 años, quien habría sido el que disparó contra la mujer, según el testimonio de los primeros arrestados.

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El que sí cayó preso el 18 de mayo pasado fue el supuesto empleado infiel Daniel Pereira Medina, quien sería el que colaboró con la gavilla para sacar de su casa a la víctima.

Hoy jueves, dos meses después del asesinato, finalmente se presentó en la comisaría 14ª de Melgarejo, en el distrito de Independencia, el supuesto autor material del crimen, Osmar Antonio Fonseca Lezcano, quien fue puesto a cargo de la fiscala de la causa, Rocío Raquel Rivas.

Con esta detención, la Policía cree haber esclarecido el sonado caso que conmocionó al cuarto departamento del país.