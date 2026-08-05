Video: motochorros asaltan a una joven en Guarambaré

Una joven de 20 años fue víctima de un violento asalto cuando caminaba rumbo a su lugar de trabajo en la ciudad de Guarambaré. Dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta la interceptaron y, bajo amenaza con un arma de fuego, le robaron su teléfono celular. El hecho quedó registrado por cámaras de circuito cerrado y ya es investigado por la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 22ª Central, el atraco ocurrió alrededor de las 08:30 del lunes sobre la avenida Mariscal Estigarribia, a la altura de la compañía Rincón. La víctima fue identificada como Mariana Monserrat Valdez Brítez, de 20 años, quien posteriormente radicó la denuncia en sede policial.

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La amenazaron con un arma para robarle el celular

Según la denuncia, los autores fueron dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta roja, aparentemente de la marca Leopard. Al alcanzar a la joven, el acompañante descendió del biciclo con un arma de fuego, presumiblemente un revólver, y le exigió la entrega de su teléfono.

Los delincuentes se apoderaron de un iPhone 13 Pro, de color negro, con estuche lila, y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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El asalto quedó grabado y la Policía busca a los responsables

El subcomisario Marcos Rodríguez, de la Comisaría 22ª de Guarambaré, confirmó que las imágenes de circuito cerrado que registraron el momento del asalto ya son analizadas por los investigadores.

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“Ya estamos investigando el caso. Hay cámaras de circuito cerrado donde se visualiza a estas personas y personal de Investigaciones de Delitos tomó intervención para la prosecución de la investigación”, señaló.

El jefe policial también confirmó que la víctima manifestó que el delincuente utilizó un arma de fuego para intimidarla y concretar el robo.

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Sospechan que los autores no serían de Guarambaré

Consultado sobre hechos similares en la ciudad, Rodríguez indicó que no existen otras denuncias recientes con el mismo modus operandi, por lo que los investigadores presumen que los responsables podrían provenir de otra localidad.

“No estamos teniendo casos similares en Guarambaré. Aparentemente, serían personas que vienen de otras ciudades, porque no son de la zona”, afirmó.

La Policía Nacional continúa con las averiguaciones para identificar a los sospechosos mediante las imágenes de circuito cerrado y otras diligencias investigativas, con el objetivo de lograr su ubicación y captura.